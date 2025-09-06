EUROPA
Zelensky diz que a Rússia “finalmente” aceita o caminho da Ucrânia para a UE
O Presidente da Ucrânia congratula-se com os sinais de Putin sobre a adesão à UE, mas salienta que Moscovo continua a rejeitar a adesão à NATO.
Zelensky afirma que Kiev espera apoio total dos parceiros europeus. / AP
6 de setembro de 2025

O Presidente da Uucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que a Rússia “finalmente” aceitou a candidatura de Kiev à adesão à União Europeia, embora “com bastante atraso”, ao mesmo tempo que instou a Hungria a reconsiderar a sua oposição às negociações com a Ucrânia.

“Finalmente, estamos a receber sinais da Rússia de que já aceitam a adesão da Ucrânia à União Europeia. É uma pena que estejam a aceitar a realidade com tanto atraso”, afirmou Zelensky numa conferência de imprensa com o presidente do Conselho Europeu, António Costa, de acordo com a comunicação social ucraniana.

Observou que Moscovo resistia à ideia desde 2013.

“Mas agora alguns outros grandes amigos da Rússia na Europa precisam de ouvir isto. Mesmo que Putin não se oponha, as posições de alguns países, especialmente da Hungria, em relação aos grupos de negociações parecem realmente estranhas”, afirmou.

Na terça-feira, o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse aos jornalistas em Pequim, após conversas com o Primeiro-Ministro eslovaco, Robert Fico, que a Rússia não se opõe à adesão da Ucrânia à UE.

Oposição à adesão à NATO

Disse, no entanto, que Moscovo mantém a sua firme oposição à adesão de Kiev à NATO.

Putin salientou que a Rússia faz uma distinção entre as duas organizações, enquadrando a NATO como uma ameaça direta à segurança, enquanto retrata a UE como um bloco económico e político.

Reiterou a sua afirmação de longa data de que a transição política da Ucrânia em 2014 foi um golpe apoiado pelo Ocidente.

A Ucrânia candidatou-se formalmente à adesão à UE em fevereiro de 2022, pouco depois do início da guerra, e recebeu o estatuto de candidata no final desse ano.

As negociações de adesão têm sido dificultadas por disputas internas na UE, incluindo a oposição da Hungria, que vetou medidas para avançar com a candidatura de Kiev.

Zelensky disse que Kiev espera o apoio total dos parceiros europeus.

“É muito importante que todos os nossos aliados e todos os membros da UE falem a uma só voz. O caminho para a Europa é uma escolha do nosso povo e deve ser respeitado”, afirmou.

