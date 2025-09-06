O Presidente da Uucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que a Rússia “finalmente” aceitou a candidatura de Kiev à adesão à União Europeia, embora “com bastante atraso”, ao mesmo tempo que instou a Hungria a reconsiderar a sua oposição às negociações com a Ucrânia.

“Finalmente, estamos a receber sinais da Rússia de que já aceitam a adesão da Ucrânia à União Europeia. É uma pena que estejam a aceitar a realidade com tanto atraso”, afirmou Zelensky numa conferência de imprensa com o presidente do Conselho Europeu, António Costa, de acordo com a comunicação social ucraniana.

Observou que Moscovo resistia à ideia desde 2013.

“Mas agora alguns outros grandes amigos da Rússia na Europa precisam de ouvir isto. Mesmo que Putin não se oponha, as posições de alguns países, especialmente da Hungria, em relação aos grupos de negociações parecem realmente estranhas”, afirmou.

Na terça-feira, o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse aos jornalistas em Pequim, após conversas com o Primeiro-Ministro eslovaco, Robert Fico, que a Rússia não se opõe à adesão da Ucrânia à UE.

Oposição à adesão à NATO

Disse, no entanto, que Moscovo mantém a sua firme oposição à adesão de Kiev à NATO.