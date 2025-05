O Presidente da Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, deslocou-se à cidade azerbaijanesa de Lachin para participar nos eventos que assinalam o Dia da Independência do Azerbaijão.

Erdogan deverá encontrar-se com o Presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, na quarta-feira, para discutir as relações bilaterais e trocar pontos de vista sobre a evolução da situação a nível regional e mundial.

Está igualmente prevista a sua participação na segunda cimeira trilateral entre a Türkiye, o Azerbaijão e o Paquistão, que contará também com a presença do Primeiro-Ministro paquistanês, Shehbaz Sharif.

A visita inclui ainda a cerimónia de inauguração do Aeroporto Internacional de Lachin e a participação nas celebrações culturais do Dia da Independência.

Erdogan é acompanhado por uma delegação de alto nível, que inclui vários ministros, conselheiros presidenciais de alto nível e funcionários do partido no poder.