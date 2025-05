A mais recente política educativa da Índia reacendeu um debate de longa data sobre a língua e a governação, com uma forte reação do estado meridional de Tamil Nadu contra o que considera ser uma imposição do hindi.

A controvérsia levanta questões mais vastas sobre o multilinguismo, o federalismo e a identidade nacional numa democracia diversificada.

Tudo começou no mês passado, quando o Conselho Central do Ensino Secundário (CBSE) partilhou um projeto de política que sugeria a realização de dois exames da classe 10 por ano a partir de 2025-2026. Isto levantou várias questões relativamente aos exames linguísticos. De acordo com o projecto da CBSE, houve uma alteração nas disciplinas linguísticas do exame da classe 10, em comparação com o currículo existente para 2024-2025, tal como consta da página da internet oficial da CBSE.

No projecto de política para a Classe 10, o inglês e o hindi foram sugeridos como Língua 1 e Língua 2 entre os seus grupos de disciplinas, enquanto outras línguas regionais e estrangeiras estavam no grupo das línguas regionais e estrangeiras.

Contexto histórico: A diversidade linguística da Índia

A Índia tem mais de 1300 línguas, das quais 22 são oficialmente reconhecidas pela Constituição. Embora o hindi seja a língua mais falada, apenas cerca de 44% dos indianos a têm como língua materna.

Tamil Nadu, o estado mais meridional da Índia, em particular, há muito que resiste aos esforços para promover o hindi a nível nacional, considerando-o um desafio à sua herança linguística dravidiana.

A resistência remonta aos anos 60, quando os protestos generalizados em Tamil Nadu forçaram o governo indiano a adotar uma política que assegurava que o inglês, a par do hindi, continuaria a ser uma língua oficial. Este compromisso manteve-se durante décadas, mas novas iniciativas governamentais reacenderam as tensões.

Controvérsia atual: A NEP 2020 e a língua

O debate ressurgiu com a Política Nacional de Educação 2020 (NEP 2020) e com uma recente diretiva governamental que exige que o financiamento central de projectos educativos dê prioridade às instituições de língua hindi.

O Ministro-chefe de Tamil Nadu, MK Stalin, opôs-se a esta medida, argumentando que ela prejudica os direitos dos estados que não falam hindi.

O governo central, liderado pelo Partido Bharatiya Janata (BJP), argumenta que a promoção do hindi fomenta a unidade nacional e melhora as perspectivas de emprego. Os críticos, no entanto, afirmam que esta medida coloca os não falantes de hindi em desvantagem, particularmente nos empregos do governo federal e no ensino superior.

Tamil Nadu acusou o governo federal de reter 247 milhões de dólares em fundos para a educação devido à sua recusa em aplicar a Política Nacional de Educação (NEP) 2020. O Ministro-Chefe MK Stalin instou o Primeiro-Ministro Narendra Modi a libertar os fundos, afirmando que “Tamil Nadu não será chantageado para se render”.

No início desta semana, a disputa agravou-se no parlamento quando o Ministro da Educação da União Europeia, Dharmendra Pradhan, acusou o partido de Stalin, Dravida Munnetra Kazhagam (DMK), de “criar confusão” e de ser “antidemocrático e incivilizado”, o que provocou protestos do partido no poder em Tamil Nadu.

Uma questão de federalismo e de identidade

No centro da questão está o federalismo - o equilíbrio da Índia entre a autoridade central e a autonomia dos Estados. A oposição de Tamil Nadu radica no receio de um domínio linguístico e cultural, que faz eco de preocupações noutras democracias multilingues, como o Canadá (francês vs inglês) e a Bélgica (holandês vs francês).

A resistência de Tamil Nadu ao hindi remonta a 1937, quando os protestos liderados pelo reformador social Periyar forçaram o governo da Presidência de Madras a abandonar a obrigatoriedade do hindi nas escolas. O movimento anti-hindi intensificou-se em 1965, pondo fim ao domínio do Congresso no estado e cimentando a política rigorosa de Tamil Nadu de duas línguas - Tamil e Inglês - ao contrário da fórmula de três línguas seguida noutras partes da Índia.

O debate ressurgiu com a Política Nacional de Educação (NEP) 2020, que recomenda três línguas, incluindo duas “nativas da Índia”. O Ministro-chefe MK Stalin argumenta que isso levará à imposição do hindi, reforçando a oposição de Tamil Nadu.

O especialista em educação Dr. V Niranjanaradhya observa que, enquanto os estados do Sul da Índia seguiram a fórmula das três línguas - incluindo o hindi - o Norte da Índia ignorou largamente a sua obrigação de aprender uma língua do Sul da Índia, tornando a política “um fracasso”. E adverte: “O mundo está a caminhar para o multilinguismo, mas aqui, continuamos a impor uma única língua”.

Tamil Nadu receia que a política possa favorecer os estados de língua hindi, aprofundando as desigualdades. A disputa reflecte não só preocupações com a educação, mas também ansiedades mais amplas sobre centralização versus autonomia regional.

Comparações globais: Políticas linguísticas e educativas

Os desafios linguísticos da Índia espelham os debates noutras nações multilingues. No Canadá, o Quebeque tem defendido ferozmente o francês contra o domínio do inglês. Na Suíça, quatro línguas oficiais coexistem através de políticas federais cuidadosas que evitam privilegiar uma em detrimento das outras.

O desafio da Índia é único devido à sua escala, mas o princípio subjacente mantém-se: como pode uma nação multilingue assegurar uma educação e uma governação equitativas sem marginalizar nenhum grupo?

Um relatório da UNESCO sublinha a importância da educação multilingue, afirmando que “as crianças aprendem melhor na sua língua materna”. As políticas que favorecem uma língua em detrimento de outras podem prejudicar os resultados da aprendizagem e limitar as oportunidades de milhões de estudantes.

O que é que se segue?

Com Tamil Nadu a liderar a resistência linguística na Índia, o debate está longe de ter terminado. O governo central poderá ter de repensar a sua abordagem para garantir a equidade educativa em todas as regiões linguísticas. A questão mais vasta mantém-se: poderá a Índia equilibrar a coesão nacional com a sua rica diversidade linguística?

Para já, o impasse sublinha uma questão fundamental enfrentada por todas as sociedades multilingues - como acomodar a pluralidade linguística sem diluir a identidade nacional.