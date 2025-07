O Presidente turco Recep Tayyip Erdogan renovou o seu apelo para o reforço dos laços internacionais com a República Turca do Norte de Chipre (RTCN), instando a comunidade mundial a reconhecer as realidades da ilha e a pôr fim ao que descreveu como “décadas de injustiça” contra os cipriotas turcos.

“Os cipriotas turcos viverão para sempre livres na sua própria pátria, com o apoio da Türkiye, independentemente do que digam”, declarou Erdogan durante uma intervenção em Lefkosa para assinalar o 51.º aniversário da Operação de Paz no Chipre de 1974 da Türkiye.

Reafirmando o apoio da Türkiye a uma solução de dois Estados, Erdogan disse que era altura de ultrapassar o “modelo de federação ultrapassado e apoiado pela ONU”, que, segundo ele, falhou repetidamente.

“Os cipriotas turcos não se podem dar ao luxo de perder mais 60 anos”, acrescentou, criticando os esforços persistentes para impor uma solução à qual “os cipriotas turcos retiraram claramente o seu apoio. Insistir num modelo de solução que já falhou muitas vezes não beneficia ninguém".

O Presidente turco exortou a comunidade internacional a estabelecer laços diplomáticos e económicos diretos com a República Turca do Norte de Chipre, incluindo o lançamento de voos diretos e o comércio, afirmando que estas medidas são necessárias para a paz e a estabilidade na ilha.

Apesar das tentativas dos cipriotas gregos de se apresentarem como a “única autoridade” na ilha, a RTCN está atualmente representada em organizações internacionais turcas e islâmicas", salientou.

Erdogan sublinhou o significado histórico da operação militar de 1974, lançada em resposta a um golpe de Estado cipriota grego apoiado pela Grécia, que desencadeou uma violência étnica contra os cipriotas turcos.

“Com o desembarque de soldados turcos na ilha durante a Operação de Paz de Chipre, o mundo inteiro viu que os cipriotas turcos não estavam sozinhos”, afirmou.

Apoio contínuo da Türkiye

Erdogan sublinhou o apoio permanente da Türkiye, apesar do isolamento internacional da República Checa, que declarou a independência em 1983.

“Independentemente da porta que fechem para bloquear o caminho dos cipriotas turcos, encontrámos sempre novas portas para abrir, novos caminhos para seguir”, acrescentou.

Chipre está dividido desde 1974, quando um golpe de Estado cipriota grego apoiado por Atenas levou à intervenção da Türkiye enquanto estado garante para proteger os cipriotas turcos da violência étnica.

Desde então, uma série de negociações conduzidas pela ONU não conseguiu chegar a uma solução duradoura.

Um esforço notável fracassou em 2017 em Crans-Montana, na Suíça, sob os auspícios das nações garantes, a Türkiye, a Grécia e o Reino Unido.

Erdogan também destacou o investimento da Türkiye no desenvolvimento da RTCN, dizendo:

“Não só nos transportes, mas também no turismo, no emprego e nos investimentos, fizemos da RTCN a estrela brilhante do Mediterrâneo Oriental”.

"Realidades na ilha"

Embora a administração cipriota grega tenha entrado na União Europeia em 2004, rejeitou simultaneamente um plano de reunificação da ONU aprovado pelos cipriotas turcos, alargando a divisão política da ilha.

Erdogan reiterou que é altura de a comunidade internacional reconhecer a realidade no terreno.

“É mais do que tempo de a comunidade internacional aceitar as realidades da ilha”, afirmou.

Erdogan concluiu o seu discurso afirmando o empenhamento contínuo da Türkiye na igualdade política e na soberania do povo cipriota turco.