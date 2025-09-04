Pelo menos 60 pessoas morreram depois de um barco que transportava mais de 100 passageiros ter virado no Estado do Níger, no centro-norte da Nigéria, disseram autoridades locais.

A embarcação partiu de Tungan Sule, no distrito de Malale, na terça-feira de manhã, com destino à cidade de Dugga para uma visita de pêsames, quando bateu num tronco de árvore submerso perto da comunidade de Gausawa, na Área de Governo Local de Borgu.

"O número de mortos do acidente de barco subiu para 60", disse Abdullahi Baba Ara, presidente da AGL de Borgu, à agência noticiosa Reuters na quarta-feira.

"Dez pessoas foram encontradas em estado grave, e muitas ainda estão a ser procuradas."

O acidente ocorreu por volta das 11h00, horário local (10h00 GMT).

Sa'adu Inuwa Muhammad, o chefe distrital de Shagumi, disse ter chegado ao local pouco depois do incidente.

"O barco transportava mais de 100 pessoas. Conseguimos recuperar 31 cadáveres do rio. O barco também foi recuperado e removido", disse Muhammad, acrescentando que mulheres e crianças estavam entre a maioria das vítimas.