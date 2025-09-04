Pelo menos 60 pessoas morreram depois de um barco que transportava mais de 100 passageiros ter virado no Estado do Níger, no centro-norte da Nigéria, disseram autoridades locais.
A embarcação partiu de Tungan Sule, no distrito de Malale, na terça-feira de manhã, com destino à cidade de Dugga para uma visita de pêsames, quando bateu num tronco de árvore submerso perto da comunidade de Gausawa, na Área de Governo Local de Borgu.
"O número de mortos do acidente de barco subiu para 60", disse Abdullahi Baba Ara, presidente da AGL de Borgu, à agência noticiosa Reuters na quarta-feira.
"Dez pessoas foram encontradas em estado grave, e muitas ainda estão a ser procuradas."
O acidente ocorreu por volta das 11h00, horário local (10h00 GMT).
Sa'adu Inuwa Muhammad, o chefe distrital de Shagumi, disse ter chegado ao local pouco depois do incidente.
"O barco transportava mais de 100 pessoas. Conseguimos recuperar 31 cadáveres do rio. O barco também foi recuperado e removido", disse Muhammad, acrescentando que mulheres e crianças estavam entre a maioria das vítimas.
Quatro foram enterradas na terça-feira de acordo com os ritos islâmicos.
A Agência de Gestão de Emergências do Estado do Níger (NSEMA) disse que mergulhadores locais e pessoal de emergência continuavam os esforços de salvamento.
Confirmou 29 mortes, 50 salvamentos e duas pessoas ainda desaparecidas, mas reconheceu que o número estava a aumentar à medida que mais corpos eram recuperados.
A agência disse que o barco estava sobrecarregado e bateu num tronco de árvore, fazendo com que virasse.
Os acidentes de barco são frequentes na Nigéria, particularmente durante a época das chuvas, devido ao fraco cumprimento das normas de segurança, sobrelotação e uso de embarcações mal conservadas.
Nos últimos anos, centenas morreram em incidentes semelhantes nas vias navegáveis interiores.
As autoridades disseram que uma investigação examinará o cumprimento das regras de segurança e se os operadores ignoraram avisos sobre os níveis da água na área.