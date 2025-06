Mísseis iranianos atingiram vários locais no centro e norte de Israel no início de domingo, matando pelo menos oito pessoas e ferindo outras 208, de acordo com a imprensa israelita, numa das trocas de tiros mais mortíferas desde a escalada das hostilidades.

Segundo o Canal 12 israelita, cerca de 50 mísseis foram disparados contra a região central de Israel na última vaga de ataques, tendo os mísseis aterrado nas zonas de Bat Yam e Rehovot, a sul de Telavive. Quatro pessoas foram mortas nessas áreas e 195 outras ficaram feridas - cinco delas em estado grave. A emissora também informou que cerca de 35 pessoas estavam desaparecidas depois de um míssil ter atingido um edifício residencial em Bat Yam.

A emissora pública israelita Kan afirmou que o Instituto Weizmann de Ciência, uma importante universidade de investigação em Rehovot, foi gravemente danificado pelos ataques.

O jornal Maariv afirmou que pelo menos seis locais foram diretamente atingidos na região central de Israel.

No norte de Israel, quatro pessoas morreram e 13 ficaram feridas quando mísseis iranianos atingiram a zona de Haifa, incluindo Tamra e Krayot. O Canal 12 noticiou “danos avultados” em vários edifícios e ruas dessas zonas.

As forças armadas israelitas afirmaram ter intercetado dois drones perto da cidade portuária de Eilat, no sul do país, e continuaram a atacar os projécteis lançados pelo Irão. Confirmaram também que estavam a levar a cabo ataques de retaliação contra alvos militares em Teerão.

O confronto segue-se a um importante ataque israelita na sexta-feira, que visou as infra-estruturas nucleares e de mísseis iranianas, tendo alegadamente matado comandantes, cientistas e civis. O Irão respondeu com o lançamento de mísseis balísticos contra várias cidades israelitas.

A situação continua a evoluir, com receios crescentes de um conflito regional mais alargado.