O Presidente da Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, pediu uma ação global urgente para pôr fim aos ataques de Israel a Gaza e priorizar a entrega de ajuda humanitária ao enclave sitiado, alertando que a consciência moral do mundo está “à beira de se despedaçar”.
Durante uma conferência de imprensa conjunta com o Presidente do Gabão, Brice Oligui Nguema, Erdogan afirmou: “A nossa prioridade é garantir que a ajuda humanitária chegue aos nossos irmãos e irmãs em Gaza.”
“Como representantes da humanidade, somos obrigados a fazer o que for necessário para parar essa opressão”, acrescentou.
O presidente turco condenou veementemente os ataques contínuos de Israel contra os civis palestinianos, especialmente no contexto da fome forçada e sofrimento em Gaza.
“Qualquer pessoa com um mínimo de consciência, misericórdia ou dignidade humana está à beira de sucumbir sob o peso dessa crueldade”, disse ele.
“Ninguém pode permanecer em silêncio diante de uma cena onde crianças inocentes morrem de fome e civis que se juntam para receber ajuda alimentar são deliberadamente alvejados.”
Pressão global sobre Israel
Erdogan acrescentou que a Türkiye intensificará os esforços diplomáticos nos próximos dias para aumentar a pressão sobre o governo israelita e pôr fim à catástrofe humanitária.
“Trabalharemos para aumentar a pressão sobre o governo israelita nos próximos dias para evitar o desastre humanitário em Gaza”, afirmou, enfatizando que a Türkiye está em estreita coordenação com os seus parceiros internacionais.
Reafirmando a solidariedade da Türkiye com os palestinianos, ele acrescentou: “Faremos com que os nossos irmãos em Gaza sintam mais fortemente que não estão sozinhos. Continuaremos a trabalhar para garantir um cessar-fogo na região e alcançar uma paz duradoura.”
Erdogan também saudou os sinais de crescente apoio à criação de um Estado da Palestina na Europa e disse que a Türkiye vê tais passos como “valiosos e encorajadores”.
“Valorizamos profundamente o clamor humanitário que surge da Europa. Saudamos cada passo dado em direção ao reconhecimento do Estado da Palestina”, afirmou.
As declarações de Erdogan ocorrem enquanto Gaza enfrenta uma das piores crises humanitárias da história recente, com mais de 60.000 palestinianos mortos desde 7 de outubro de 2023 e graves escassez de alimentos, água e suprimentos médicos.
Os apelos internacionais para um cessar-fogo e responsabilização têm se intensificado, com processos legais em andamento contra Israel tanto no Tribunal Penal Internacional quanto no Tribunal Internacional de Justiça.