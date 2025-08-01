O Presidente da Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, pediu uma ação global urgente para pôr fim aos ataques de Israel a Gaza e priorizar a entrega de ajuda humanitária ao enclave sitiado, alertando que a consciência moral do mundo está “à beira de se despedaçar”.

Durante uma conferência de imprensa conjunta com o Presidente do Gabão, Brice Oligui Nguema, Erdogan afirmou: “A nossa prioridade é garantir que a ajuda humanitária chegue aos nossos irmãos e irmãs em Gaza.”

“Como representantes da humanidade, somos obrigados a fazer o que for necessário para parar essa opressão”, acrescentou.

O presidente turco condenou veementemente os ataques contínuos de Israel contra os civis palestinianos, especialmente no contexto da fome forçada e sofrimento em Gaza.

“Qualquer pessoa com um mínimo de consciência, misericórdia ou dignidade humana está à beira de sucumbir sob o peso dessa crueldade”, disse ele.

“Ninguém pode permanecer em silêncio diante de uma cena onde crianças inocentes morrem de fome e civis que se juntam para receber ajuda alimentar são deliberadamente alvejados.”

Pressão global sobre Israel