Israel não tem uma constituição devido à identidade fluida do país e à recusa em identificar as suas fronteiras, um fenómeno que reflete décadas de desapropriação palestiniana e de usurpação de terras.

“A não adoção de uma constituição, tal como os acordos opacos sobre o estatuto, espelha o consenso israelita quanto à necessidade de evitar soluções definitivas para questões controversas relativas à identidade do estado”, escreveu Hanna Lerner, Diretora da Escola de Ciência Política, Governo e Assuntos Internacionais da Universidade de Telavive.

Num artigo de 2004: "Democracia, Constitucionalismo e Identidade: A Anomalia do Caso Israelita”, Lerner argumenta que a não adoção da Constituição tem as suas raízes no "conflito religioso-secular em Israel", que tem sido "impulsionado pela política da identidade judaica: a luta entre visões opostas sobre a própria natureza do estado judaico".

A TRT World contactou Lerner para comentar este artigo. Ela não respondeu à solicitação.

O exemplo de Israel como um país sem constituição é único em comparação com as outras cinco nações.

Por exemplo, o Reino Unido não tem uma única constituição escrita que sirva de ponto de referência para a aplicação da justiça. Tem antes uma constituição não codificada que se estende por várias fontes, incluindo estatutos, direito consuetudinário, convenções e documentos jurídicos como a Magna Carta.

No caso de Israel, trata-se de uma questão complicada que tem origem nos interesses concorrentes da sua base judaica ortodoxa, dos sionistas radicais e dos chamados secularistas.

Torá vs secularismo israelita

Enquanto os secularistas exigem uma constituição baseada na separação entre religião e estado, os grupos ortodoxos opõem-se, afirmando que o país não precisa de uma constituição porque a Torá, o livro sagrado judaico, define o que é Israel.

Lerner citou um representante do Agudat-Israel, um partido ultraortodoxo, que afirmou nos primeiros anos do estado israelita: “Não há lugar em Israel para qualquer constituição criada por homens. Se contradiz a Torá - é inadmissível, e se é concomitante com a Torá - é redundante".

Perante dinâmicas opostas, os primeiros dirigentes israelitas procuraram encontrar um meio-termo após a decisão Harari de 1950, que sugeria que Telavive não deveria criar uma constituição compacta, mas sim promulgar Leis Básicas separadas para as instituições governamentais - uma abordagem que poderia eventualmente levar o país a adotar uma única constituição. No entanto, isto não aliviou as tensões.

O historiador de teologia Eldar Hasanoglu, de Ancara, especialista em judaísmo e professor na Universidade Haci Bayram Veli, salienta as diferenças de longa data entre os fundadores “secularistas” do estado israelita, como David Ben-Gurion, o seu primeiro primeiro-ministro, e os judeus “fundamentalistas”. Estes últimos consideram Israel como a sua “terra prometida” dada por Deus e exigem que os líderes políticos adiram aos princípios da Torá em vez de uma constituição feita pelo homem.

Os líderes secularistas de Israel compreenderam que, se redigissem uma constituição sem qualquer referência à Tora, enfrentariam uma forte reação negativa dos grupos judeus ortodoxos recentemente chegados, diz Hasanoglu. E se redigissem leis de acordo com a Torá, os primeiros dirigentes israelitas temiam ser criticados pelo mundo ocidental por seguirem “uma agenda fundamentalista”, acrescenta.

“Por isso, era do interesse deles não elaborar uma constituição”, diz Hasanoglu à TRT World. “Não queriam criar obstáculos (como uma constituição secularista) que impedissem os judeus religiosos de vir para Israel, ao mesmo tempo que pretendiam manter intacta a natureza secularista do estado”.

Devido às persistentes divisões e tensões entre os secularistas e os grupos ultra-ortodoxos, “o processo de elaboração de uma Constituição israelita foi deliberadamente adiado para evitar confrontos sociais entre os dois campos”, afirma Batuhan Ustabulut, académico de Direito Constitucional na Universidade de Kocaeli, na Türkiye, e Diretor de Investigação Jurídica no Centro de Investigação Económica e Social (ESAM).

A luta não resolvida em torno da identidade de Israel corresponde à “relutância de longa data de Telavive em definir a sua ordem política e a sua identidade” através da redação da sua constituição, segundo Richard Falk, um importante jurista judeu americano e professor emérito de direito internacional na Universidade de Princeton.

Um fosso cada vez maior

Quando a académica israelita Lerner escreveu o seu artigo, há duas décadas, o país era governado por uma “maioria secular”. Desde então, a composição política de Israel mudou drasticamente, como demonstra o atual governo de extrema-direita de Netanyahu, dominado por partidos sionistas ortodoxos.

Mas mesmo em 2004, Lerner observou que o “consenso israelita” sobre a manutenção do que descreveu como um modelo político concertado “começou a desgastar-se”. Num modelo político concertado, as elites dirigentes de diferentes seitas e comunidades trabalham em conjunto para garantir a estabilidade do sistema existente.

Antes do ataque de 7 de outubro, o plano do governo de Netanyahu para uma reforma judicial desencadeou grandes manifestações, mostrando que o fosso entre grupos seculares e religiosos tinha aumentado e confirmando a previsão de duas décadas de Lerner de que o consenso israelita estava a desaparecer.

“O plano de reforma judicial desencadeou uma crise política em Israel, tornando-se um fator real que conduziu a numerosas eleições antecipadas e a governos instáveis”, diz Hasanoglu, referindo-se a um fosso cada vez maior entre os grupos secularistas e religiosos em Israel. “Em termos leigos, os problemas não resolvidos do passado tornaram-se as parteiras das crises atuais”, diz Ustabulut à TRT World.

A elaboração de uma Constituição tornou-se um objetivo cada vez mais distante para Telavive, uma vez que as divisões no seio da sociedade israelita aumentaram desde os anos 80, quando foi permitida a formação de tribunais religiosos, diz Hasanoglu. “Ao contrário de uma decisão de um tribunal secular, a decisão de um rabino num tribunal religioso não é passível de recurso”, diz o académico.

“A longo prazo, os israelitas secularistas vão perder esta guerra contra os grupos judeus ortodoxos”, diz Hasanoglu, citando o facto de os grupos de direita terem crescido em dimensão e influência desde a década de 1980. Com a lei do estado-nação de 2018, que reconhece o direito à autodeterminação apenas para o povo judeu, os grupos religiosos sentem-se muito mais encorajados, acrescenta.

Vantagens da ausência de Constituição

Os especialistas apontam uma série de benefícios políticos para a ausência de uma Constituição para Israel.

“No fim de contas, uma constituição estabelece limites à utilização do poder político”, diz Ustabulut. No caso de Israel, os limites constitucionais podem obrigar o estado a designar as suas fronteiras territoriais, algo a que Telavive resiste há muito tempo.

“A razão existencial está relacionada com a relutância de Israel em fixar as suas fronteiras territoriais, tendo em conta as suas ambições territoriais expansionistas. Parece que Israel associou uma constituição a uma aceitação do status quo territorial de 1948 ou 1967”, diz Falk à TRT World.

O professor refere-se ao surgimento do estado israelita em 1948 e à Guerra dos Seis Dias de 1967, que permitiu a Telavive ocupar a Cisjordânia, Gaza, a Península do Sinai e os Montes Golã, depois de derrotar quatro estados árabes. Israel retirou-se da Península do Sinai após um acordo de paz mediado pelos EUA entre Telavive e o Cairo em 1982.

“Israel é um estado colonial expansionista, o que significa que não tem fronteiras. Está a tentar obter toda a terra que quiser até digerir essa terra e trazer pessoas suficientes para a colonizar e uma Constituição pode ter um impacto negativo sobre isso”, afirma Sami al Arian, um importante académico palestiniano.

Uma constituição democrática moderna estabelecerá “direitos iguais”, instruindo Israel a não violar os direitos civis dos não judeus, por exemplo, dos palestinianos, diz Nihat Bulut, professor de direito na Universidade Medipol.

Sob a influência do conceito religioso da “terra prometida”, atribuída apenas aos judeus da “nação escolhida”, e da crescente pressão política extremista, os líderes israelitas não conseguem imaginar “direitos iguais” para os não judeus, diz Bulut à TRT World. Em consequência, têm dificuldade em definir não só o seu estado, mas também a sua nação, acrescenta.

Nos seus primeiros anos, Israel “tinha uma lei marcial contra os palestinianos”, diz Arian. Se tivesse uma Constituição, “teria de definir o que são os palestinianos”, o que criaria muitas dificuldades a Israel para cometer atos tão hediondos, acrescenta. Há uma longa lista de violações de direitos cometidas por Telavive contra os palestinianos durante décadas.

“Alguns fatores podem não ter sido uma boa imagem para as relações públicas, especialmente a flexibilidade em relação ao estatuto dos não judeus. A existência de leis israelitas discriminatórias em matéria de direito de regresso ou de reagrupamento familiar; as restrições raciais em matéria de propriedade e de direitos de residência podem ter tido dificuldade em ser conciliadas com uma constituição democrática”, afirma Falk.

“Sem uma constituição, Israel mantém a flexibilidade quanto à definição de 'um estado de supremacia judaica', como ilustrado pela Lei Básica de 2018 que restringe o direito de autodeterminação ao povo judeu”, acrescenta.

Arian e Falk parecem estar na mesma página no que respeita à falta de uma constituição em Israel.

Arian acredita que a imposição da supremacia judaica é precisamente a razão pela qual Israel não tem um código de conduta legal bem definido, e isso “porque seria uma constituição supremacista racista que reflete a natureza da ideologia sionista ou deixá-la no limbo para que não pudesse ser criticada”.