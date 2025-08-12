O sul da Europa continua a enfrentar ondas de calor extremo e incêndios florestais nesta terça-feira.
O serviço meteorológico Meteo-France emitiu um alerta vermelho para 14 regiões no sul da França até quarta-feira, com temperaturas a chegar aos 42°C (107,6°F).
Embora a onda de calor deva persistir nos próximos dias, o risco de incêndios também permanece elevado.
A Espanha está a lidar com dezenas de incêndios florestais que já devastaram milhares de hectares e forçaram milhares de pessoas a passar a noite fora das suas casas, especialmente em cidades como Castela, Leão, Cádiz e em várias áreas residenciais no norte de Madrid, segundo o jornal diário El País.
Um incêndio que começou num município de Madrid resultou na morte de uma pessoa e queimou cerca de 1.000 hectares (2.471 acres) antes de ser contido.
O Ministério do Interior da Espanha declarou um plano de pré-emergência devido aos incêndios ativos.
A Agência Meteorológica Espanhola também emitiu um alerta vermelho, já que as temperaturas em várias regiões podem atingir até 44°C (111°F).
Em Portugal, mais de 1.700 bombeiros estão combatem quatro incêndios distintos em todo o país nesta terça-feira, segundo a emissora RTP.
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera estendeu o alerta laranja de calor até quinta-feira, com algumas regiões a registar temperaturas até 44°C (111°F).
Desde o início de 2025, os incêndios florestais em Portugal já queimaram 42.000 hectares de terra, uma área aproximadamente cinco vezes maior que a capital Lisboa.
A Grécia e a Albânia também estão a enfrentar incêndios florestais em várias regiões.
Mais de 350.000 hectares arderam em toda a Europa desde o início do ano, com pelo menos 1.478 incêndios detectados até agora, de acordo com o Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais.