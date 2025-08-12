O sul da Europa continua a enfrentar ondas de calor extremo e incêndios florestais nesta terça-feira.

O serviço meteorológico Meteo-France emitiu um alerta vermelho para 14 regiões no sul da França até quarta-feira, com temperaturas a chegar aos 42°C (107,6°F).

Embora a onda de calor deva persistir nos próximos dias, o risco de incêndios também permanece elevado.

A Espanha está a lidar com dezenas de incêndios florestais que já devastaram milhares de hectares e forçaram milhares de pessoas a passar a noite fora das suas casas, especialmente em cidades como Castela, Leão, Cádiz e em várias áreas residenciais no norte de Madrid, segundo o jornal diário El País.

Um incêndio que começou num município de Madrid resultou na morte de uma pessoa e queimou cerca de 1.000 hectares (2.471 acres) antes de ser contido.

O Ministério do Interior da Espanha declarou um plano de pré-emergência devido aos incêndios ativos.