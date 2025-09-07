As empresas de defesa israelitas foram pressionadas na exposição de defesa MSPO da Polónia esta semana, quando a polícia questionou funcionários sobre os seus papéis na guerra genocida em Gaza.
Segundo o jornal Jerusalem Post, vários representantes de empresas israelitas foram convocados para interrogatório depois de um jornalista polaco ter apresentado uma queixa sobre o seu envolvimento na guerra.
Entre os questionados estavam funcionários da Elbit Systems e da Rafael Advanced Defense Systems. Dos 10 questionados, dois já tinham deixado a Polónia antes de serem chamados para responder a perguntas.
A exposição, realizada de 2 à 5 de Setembro em Kielce, também testemunhou um protesto onde ativistas borrifaram tinta vermelha com mau cheiro no stand da Elbit Systems.
Os ativistas acusaram as empresas israelitas de "cooperar no assassinato de palestinianos indefesos" e compararam a sua presença na exposição a "colaborar com a Nazi da Alemanha".
A polícia confirmou que tinha aberto uma investigação sobre o incidente.
A exposição MSPO, descrita pelos organizadores como uma das mais importantes reuniões da indústria de defesa da Europa, juntou empresas, oficiais militares e delegações de dezenas de países.
O contingente israelita incluiu a Elbit Systems, Rafael, Israel Aerospace Industries, Bird Aerosystems, D-Fend Solutions e Smart Shooter.