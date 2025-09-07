As empresas de defesa israelitas foram pressionadas na exposição de defesa MSPO da Polónia esta semana, quando a polícia questionou funcionários sobre os seus papéis na guerra genocida em Gaza.

Segundo o jornal Jerusalem Post, vários representantes de empresas israelitas foram convocados para interrogatório depois de um jornalista polaco ter apresentado uma queixa sobre o seu envolvimento na guerra.

Entre os questionados estavam funcionários da Elbit Systems e da Rafael Advanced Defense Systems. Dos 10 questionados, dois já tinham deixado a Polónia antes de serem chamados para responder a perguntas.

A exposição, realizada de 2 à 5 de Setembro em Kielce, também testemunhou um protesto onde ativistas borrifaram tinta vermelha com mau cheiro no stand da Elbit Systems.