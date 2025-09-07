EUROPA
Empresas de armas israelitas enfrentam escrutínio em exposição de defesa da Polónia
Na principal exposição de defesa da Polónia, as fabricantes de armas israelitas Elbit e Rafael foram questionadas pela polícia e atingidas por protestos devido ao seu papel em Gaza.
(ARQUIVO)O logótipo da empresa israelita de electrónica de defesa Elbit Systems é visto nos seus escritórios em Haifa. / Reuters
7 de setembro de 2025

As empresas de defesa israelitas foram pressionadas na exposição de defesa MSPO da Polónia esta semana, quando a polícia questionou funcionários sobre os seus papéis na guerra genocida em Gaza.

Segundo o jornal Jerusalem Post, vários representantes de empresas israelitas foram convocados para interrogatório depois de um jornalista polaco ter apresentado uma queixa sobre o seu envolvimento na guerra.

Entre os questionados estavam funcionários da Elbit Systems e da Rafael Advanced Defense Systems. Dos 10 questionados, dois já tinham deixado a Polónia antes de serem chamados para responder a perguntas.

A exposição, realizada de 2 à 5 de Setembro em Kielce, também testemunhou um protesto onde ativistas borrifaram tinta vermelha com mau cheiro no stand da Elbit Systems.

Os ativistas acusaram as empresas israelitas de "cooperar no assassinato de palestinianos indefesos" e compararam a sua presença na exposição a "colaborar com a Nazi da Alemanha".

A polícia confirmou que tinha aberto uma investigação sobre o incidente.

A exposição MSPO, descrita pelos organizadores como uma das mais importantes reuniões da indústria de defesa da Europa, juntou empresas, oficiais militares e delegações de dezenas de países.

O contingente israelita incluiu a Elbit Systems, Rafael, Israel Aerospace Industries, Bird Aerosystems, D-Fend Solutions e Smart Shooter.

