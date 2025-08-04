Mais de 3.200 membros do sindicato que montam os jatos de combate da Boeing na região de St. Louis e em Illinois entraram em greve na segunda-feira, após rejeitarem uma segunda proposta de contrato no dia anterior.
A Boeing Defence afirmou estar preparada para a paralisação e que implementará um plano de contingência utilizando trabalhadores não sindicalizados.
De acordo com a empresa, o contrato de quatro anos rejeitado aumentaria o salário médio em cerca de 40% e incluía um aumento geral de 20%, além de um bónus de ratificação de 5.000$. Também previa aumentos periódicos, mais tempo de férias e licenças médicas.
"Estamos desapontados que os nossos funcionários em St. Louis tenham rejeitado uma oferta que apresentava um crescimento salarial médio de 40%", disse Dan Gillian, vice-presidente e gerente das instalações da Boeing em St. Louis, em comunicado.
A oferta era, em grande parte, semelhante à primeira, que foi largamente rejeitada uma semana antes.
‘Vamos lidar com isso’
Os membros do Distrito 837 da Associação Internacional de Maquinistas e Trabalhadores Aeroespaciais "merecem um contrato que reflita a sua habilidade, dedicação e o papel crítico que desempenham na defesa do nosso país", afirmou Tom Boelling, líder do Distrito 837, em comunicado.
O CEO da Boeing, Kelly Ortberg, minimizou o impacto da greve ao conversar com analistas na terça-feira sobre os lucros do segundo trimestre, observando que a empresa enfrentou uma greve de sete semanas no ano passado pelos membros do Distrito 751, que constroem jatos comerciais no Noroeste e somam 33.000 trabalhadores.
"Eu não me preocuparia muito com as implicações da greve. Vamos gerir isto", disse.
Os trabalhadores do Distrito 837 montam os caças F-15 e F/A-18 da Boeing, o treinador T-7 e o MQ-25, um drone de reabastecimento aéreo em desenvolvimento para a Marinha dos EUA.
A divisão de defesa da Boeing está a expandir as instalações de fabrico na área de St. Louis para o novo caça da Força Aérea dos EUA, o F-47A, após vencer o contrato este ano.
A greve do Distrito 751 terminou com a aprovação de um contrato de quatro anos que incluía um aumento salarial de 38%.