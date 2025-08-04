ECONOMIA & NEGÓCIOS
2 min de leitura
Mais de 3.000 trabalhadores da Boeing em greve após rejeitarem proposta contratual
O líder do Distrito 837, Tom Boelling, afirma que os membros merecem um contrato que reflita as suas habilidades, dedicação e papel fundamental na defesa nacional.
Mais de 3.000 trabalhadores da Boeing em greve após rejeitarem proposta contratual
O CEO da Boeing, Kelly Ortberg, minimizou os receios de greve. / Reuters
4 de agosto de 2025

Mais de 3.200 membros do sindicato que montam os jatos de combate da Boeing na região de St. Louis e em Illinois entraram em greve na segunda-feira, após rejeitarem uma segunda proposta de contrato no dia anterior.

A Boeing Defence afirmou estar preparada para a paralisação e que implementará um plano de contingência utilizando trabalhadores não sindicalizados.

De acordo com a empresa, o contrato de quatro anos rejeitado aumentaria o salário médio em cerca de 40% e incluía um aumento geral de 20%, além de um bónus de ratificação de 5.000$. Também previa aumentos periódicos, mais tempo de férias e licenças médicas.

"Estamos desapontados que os nossos funcionários em St. Louis tenham rejeitado uma oferta que apresentava um crescimento salarial médio de 40%", disse Dan Gillian, vice-presidente e gerente das instalações da Boeing em St. Louis, em comunicado.

A oferta era, em grande parte, semelhante à primeira, que foi largamente rejeitada uma semana antes.

‘Vamos lidar com isso’

recommended

Os membros do Distrito 837 da Associação Internacional de Maquinistas e Trabalhadores Aeroespaciais "merecem um contrato que reflita a sua habilidade, dedicação e o papel crítico que desempenham na defesa do nosso país", afirmou Tom Boelling, líder do Distrito 837, em comunicado.

O CEO da Boeing, Kelly Ortberg, minimizou o impacto da greve ao conversar com analistas na terça-feira sobre os lucros do segundo trimestre, observando que a empresa enfrentou uma greve de sete semanas no ano passado pelos membros do Distrito 751, que constroem jatos comerciais no Noroeste e somam 33.000 trabalhadores.

"Eu não me preocuparia muito com as implicações da greve. Vamos gerir isto", disse.

Os trabalhadores do Distrito 837 montam os caças F-15 e F/A-18 da Boeing, o treinador T-7 e o MQ-25, um drone de reabastecimento aéreo em desenvolvimento para a Marinha dos EUA.

A divisão de defesa da Boeing está a expandir as instalações de fabrico na área de St. Louis para o novo caça da Força Aérea dos EUA, o F-47A, após vencer o contrato este ano.

A greve do Distrito 751 terminou com a aprovação de um contrato de quatro anos que incluía um aumento salarial de 38%.

Explore
Relatório: Presidente iraniano 'levemente ferido' no ataque israelita do mês passado
Gaza: A fome está agora a matar o que as bombas israelitas não mataram
As autoridades iranianas fazem rusga na oficina de drones gerida por 'agentes' israelitas em Teerão
Erdogan e Aliyev discutem laços bilaterais e segurança regional numa conversa telefónica
Seul: Pyongyang forneceu a Moscovo reservas massivas de projéteis de artilharia
Relatório: EUA podem deportar migrantes para países terceiros com apenas 6 horas de aviso
Rússia lamenta a recusa da Coreia do Norte em participar na ASEAN
Após o desarmamento dos terroristas do PKK, Erdogan diz "A Türkiye venceu"
Zelenskyy confirma o reinício do fornecimento de armas norte-americanas à Ucrânia
EUA sancionam presidente cubano pela forma como lidou com os protestos de 2021
Armas terroristas do PKK destroem-se em chamas
Erdogan: Uma Türkiye sem terrorismo “trará resultados positivos”
UNESCO acrescenta sítios dos Camarões e do Malawi à lista do património
Uganda reabre postos fronteiriços com a República Democrática do Congo por ordem presidencial
Chefe do exército paquistanês acusa a Índia de promover "agenda nefasta" após conflito fronteiriço
Dê uma espreitadela na TRT Global. Partilhe os seus comentários!
Contact us