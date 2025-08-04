Mais de 3.200 membros do sindicato que montam os jatos de combate da Boeing na região de St. Louis e em Illinois entraram em greve na segunda-feira, após rejeitarem uma segunda proposta de contrato no dia anterior.

A Boeing Defence afirmou estar preparada para a paralisação e que implementará um plano de contingência utilizando trabalhadores não sindicalizados.

De acordo com a empresa, o contrato de quatro anos rejeitado aumentaria o salário médio em cerca de 40% e incluía um aumento geral de 20%, além de um bónus de ratificação de 5.000$. Também previa aumentos periódicos, mais tempo de férias e licenças médicas.

"Estamos desapontados que os nossos funcionários em St. Louis tenham rejeitado uma oferta que apresentava um crescimento salarial médio de 40%", disse Dan Gillian, vice-presidente e gerente das instalações da Boeing em St. Louis, em comunicado.

A oferta era, em grande parte, semelhante à primeira, que foi largamente rejeitada uma semana antes.

‘Vamos lidar com isso’