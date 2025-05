A Reino Unido suspendeu as negociações de comércio livre com Israel, convocou o seu embaixador e anunciou novas sanções contra os colonos da Cisjordânia ocupada, enquanto o seu Ministro dos Negócios Estrangeiros condenou uma escalada militar "monstruosa" em Gaza.

O exército israelita anunciou o início de uma nova operação na semana passada, e os médicos em Gaza dizem que os ataques israelitas mataram mais de 500 pessoas nos últimos oito dias.

Desde o início de março, Israel bloqueou a entrada de medicamentos, alimentos e combustível em Gaza, o que levou os peritos internacionais a alertar para a fome iminente, embora alguns camiões tenham sido autorizados a entrar na segunda-feira.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros, David Lammy, afirmou na terça-feira que a ofensiva é "uma nova fase sombria deste conflito", apelou a Israel para que ponha fim ao bloqueio da ajuda e condenou os comentários do Ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, sobre a possível limpeza e destruição de Gaza e a deslocação dos seus residentes para países terceiros.

"É um extremismo. É perigoso. É repulsivo. É monstruoso, e condeno-o com toda a veemência", afirmou Lammy, visivelmente irritado, acrescentando que a operação em Gaza é "incompatível com os princípios que sustentam a nossa relação bilateral".

"Hoje, anuncio que suspendemos as negociações com o governo israelita sobre um novo acordo de comércio livre".

Israel disse que o Reino Unido não avançou com as negociações comerciais, que começaram formalmente em 2022 sob um governo conservador britânico anterior, por algum tempo.

"O Mandato Britânico terminou há exatamente 77 anos", disse um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros israelita. "A pressão externa não desviará Israel do seu caminho na defesa da sua existência e segurança contra os inimigos que procuram a sua destruição."

UE a cortar laços

A União Europeia, por outro lado, vai iniciar uma revisão da concessão de privilégios comerciais a Israel, devido à crescente preocupação com a crise humanitária em Gaza, anunciou na terça-feira o chefe da política externa do bloco.

"O debate de hoje deixou claro que existe uma forte maioria a favor da revisão do artigo 2 do nosso Acordo de Associação com Israel. Por isso, vamos lançar este exercício", disse Kaja Kallas numa conferência de imprensa após uma reunião do Conselho dos Negócios Estrangeiros da UE em Bruxelas.

"Entretanto, cabe a Israel desbloquear a ajuda humanitária. Salvar vidas deve ser a nossa principal prioridade", acrescentou.

Kallas descreveu a situação humanitária em Gaza como "catastrófica" e afirmou que a ajuda financiada pela UE estava a ser bloqueada nas fronteiras.

"A ajuda que Israel autorizou a entrar é, naturalmente, bem-vinda, mas é uma gota no oceano. A ajuda deve fluir imediatamente, sem obstruções e em grande escala, porque é isso que é necessário", acrescentou.