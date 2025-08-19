A Ucrânia ofereceu-se para comprar armas norte-americanas no valor de 100 mil milhões de dólares, financiadas por aliados europeus, como parte de um plano para obter garantias de segurança dos EUA após um acordo de paz com a Rússia, informou o Financial Times.

De acordo com um documento compartilhado com aliados e citado pelo jornal, a proposta também inclui um acordo de US$ 50 bilhões para a produção de drones com parceiros dos EUA.

O pacote foi divulgado antes da reunião do Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky com o Presidente dos EUA, Donald Trump, na Casa Branca.

A proposta de Kiev foi concebida para apelar à ênfase de Trump nos benefícios económicos para a indústria norte-americana.

Questionado sobre a assistência futura, Trump disse aos jornalistas: “Não vamos dar nada. Vamos vender armas.”

O documento salienta que “uma paz duradoura deve basear-se não em concessões e presentes gratuitos a [Vladimir] Putin, mas numa estrutura de segurança forte que impeça futuras agressões”.

A Ucrânia rejeitou uma proposta russa de congelar a linha da frente em troca da retirada de tropas de partes de Donetsk e Luhansk, alertando que tais concessões correriam o risco de permitir que Moscovo avançasse mais profundamente no país.