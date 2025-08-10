10 de agosto de 2025
A decisão de Israel de assumir o controlo militar de Gaza é 'absolutamente inaceitável', afirmou o Presidente Recep Tayyip Erdogan ao Presidente da Palestina Mahmoud Abbas durante uma ligação telefônica.
Os dois líderes discutiram os ataques de Israel a Gaza e os últimos desdobramentos na região, de acordo com a Direção de Comunicações da Turquia no sábado.
Erdogan reiterou durante a conversa que a Turquia continuará ao lado da Palestina.
Chamando de valiosas as declarações da França, Grã-Bretanha e Canadá sobre o possível reconhecimento do Estado palestino, Erdogan destacou o aumento das críticas a Israel no Ocidente, acrescentando que a Turquia continuará seus esforços pela paz na região.
