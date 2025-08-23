TÜRKİYE
Türkiye testa com sucesso o Simsek, um sistema de drones de alta velocidade
O sistema de aeronaves desenvolvido pela Turkish Aerospace Industries ganhou capacidade para ser utilizado tanto como aeronave-alvo como em missões kamikaze, diz um alto funcionário da defesa.
O Sistema de Aeronaves Alvo de Alta Velocidade Simsek foi desenvolvido pela Turkish Aerospace Industries. / TRT Haber
23 de agosto de 2025

Um sistema de defesa da Türkiye, o Simsek, um drone de alta velocidade para alvos, foi testado com sucesso, afirmou um alto funcionário da defesa.

Com o seu sistema de decolagem assistida por foguete (RATO), o Simsek decolou do solo pela primeira vez e ganhou a capacidade de ser usado em missões de alvo aéreo e kamikaze, disse Haluk Gorgun, chefe da Secretaria de Indústrias de Defesa da Türkiye, na plataforma de mídia social turca NSosyal.

“A nossa indústria de defesa adicionou mais uma capacidade crítica ao seu arsenal”, escreveu.

O passo é uma demonstração concreta de tecnologias desenvolvidas inteiramente com capacidades nacionais, aumentando a flexibilidade operacional da Türkiye e fortalecendo a sua dissuasão, disse.

“Continuamos no nosso caminho com o nosso compromisso de produzir soluções inovadoras para as necessidades futuras de defesa”, disse.

Também agradeceu à Turkish Aerospace Industries (ou TUSAŞ), que desenvolveu o Simsek.

