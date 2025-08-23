Um sistema de defesa da Türkiye, o Simsek, um drone de alta velocidade para alvos, foi testado com sucesso, afirmou um alto funcionário da defesa.

Com o seu sistema de decolagem assistida por foguete (RATO), o Simsek decolou do solo pela primeira vez e ganhou a capacidade de ser usado em missões de alvo aéreo e kamikaze, disse Haluk Gorgun, chefe da Secretaria de Indústrias de Defesa da Türkiye, na plataforma de mídia social turca NSosyal.

“A nossa indústria de defesa adicionou mais uma capacidade crítica ao seu arsenal”, escreveu.