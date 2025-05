Kiev está em alerta para um ataque de drones e mísseis russos, afirmou o Presidente da Câmara da capital ucraniana, Vitali Klitschko, depois de explosões terem abalado Kiev.

"Explosões na capital. As defesas aéreas foram activadas. A cidade e a região estão a ser alvo de um ataque inimigo combinado", escreveu no Telegram na madrugada de sábado.

Pelo menos oito pessoas ficaram feridas no ataque “maciço”, disse Klitschko, acrescentando que duas vítimas tinham sido hospitalizadas e as outras estavam a ser tratadas no local.

A Força Aérea ucraniana avisou que os mísseis balísticos se dirigiam para a capital.

O chefe da administração civil e militar da capital, Tymur Tkachenko, relatou dois incêndios no distrito de Sviatochynskyi, a queda de destroços de mísseis no distrito de Obolonskyi e a queda de destroços de um drone num edifício residencial no distrito de Solomianskyi.

Os mísseis russos mataram duas pessoas e feriram várias outras na cidade portuária ucraniana de Odessa na sexta-feira, segundo as autoridades.

As forças armadas russas afirmaram que a Ucrânia tinha como alvo 788 drones e mísseis desde terça-feira, 776 dos quais foram abatidos.

'Troca de 1.000 por 1.000'

Os ataques de sábado ocorreram depois de a Ucrânia e a Rússia terem iniciado uma grande troca de prisioneiros na sexta-feira, que, se concluída, será a maior troca desde o início da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, há mais de três anos.

Ambas as partes receberam 390 pessoas na primeira fase e espera-se que cada uma troque 1.000 no total, ao abrigo de um acordo alcançado em conversações diretas em Istambul na semana passada.

A Rússia indicou que enviará à Ucrânia as suas condições para um acordo de paz após a troca, que deverá ser escalonada ao longo de três dias.

A Rússia entregará um projeto de acordo à Ucrânia assim que a troca de prisioneiros estiver concluída, disse o Ministro dos Negócios Estrangeiros Sergey Lavrov na sexta-feira, reiterando o compromisso de Moscovo com a via diplomática iniciada em Istambul.

Lavrov afirmou que a troca de prisioneiros, baseada na fórmula “mil por mil”, marcou o primeiro acordo direto entre a Rússia e a Ucrânia em três anos.

“Estamos a concluir os trabalhos preparatórios”, afirmou, acrescentando que o projeto de documento será apresentado logo que a troca seja concretizada.

Ele também expressou insatisfação com a resposta internacional. “Ainda estamos à espera de uma reação da ONU aos ataques da Ucrânia a alvos civis e às violações dos princípios da guerra”, afirmou.

As conversações de Istambul, que já tinham produzido progressos preliminares, incluíam compromissos de acções humanitárias, como a troca de prisioneiros.