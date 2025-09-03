O líder norte-coreano Kim Jong-un e o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, juntaram-se ao Presidente da China, Xi Jinping, em um desfile militar de grande escala em Pequim, uma demonstração de unidade sem precedentes que gerou rápidas advertências de Washington.

Xi cumprimentou os dois líderes com um aperto de mão e caminhou entre eles sobre um tapete vermelho em direção à Praça Tiananmen, onde milhares de pessoas cantavam canções patrióticas, soldados marcharam em formação e uma salva de tiros marcou o 80º aniversário da rendição do Japão na Segunda Guerra Mundial.

“O rejuvenescimento da nação chinesa é imparável e a causa da paz e do desenvolvimento da humanidade prevalecerá”, afirmou Xi num discurso em que alertou o mundo para a “escolha entre a paz ou a guerra”.

O espetáculo de 70 minutos encerrou uma semana de diplomacia em que Xi sediou a cimeira da Organização de Cooperação de Xangai em Tianjin, onde denunciou o “comportamento intimidador” do Ocidente.

Putin defendeu a guerra da Rússia na Ucrânia, enquanto Xi procurou posicionar a China como o centro das alianças regionais fora da influência ocidental.

A aparição de Kim marcou o seu primeiro encontro público com Xi e Putin no mesmo evento e apenas a sua segunda viagem ao estrangeiro em seis anos.

Chegou a Pequim de comboio com a sua filha Kim Ju-ae e foi recebido pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Yi.

Entusiastas militares observaram que os ensaios incluíram mísseis antinavio, drones, sistemas de defesa antimísseis e o que se acredita ser uma nova arma a laser.