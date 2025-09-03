POLÍTICA
3 min de leitura
Xi recebe líderes mundiais em Pequim no maior desfile militar da China
Os líderes norte-coreano e russo acompanham o Presidente chinês na Praça Tiananmen, numa rara demonstração de união que Washington vê como um desafio.
Xi recebe líderes mundiais em Pequim no maior desfile militar da China
Vladimir Putin, Xi Jinping e Kim Jong-un chegam a um desfile militar em comemoração ao 80º aniversário da Segunda Guerra Mundial em Pequim, China. / AP
3 de setembro de 2025

O líder norte-coreano Kim Jong-un e o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, juntaram-se ao Presidente da China, Xi Jinping, em um desfile militar de grande escala em Pequim, uma demonstração de unidade sem precedentes que gerou rápidas advertências de Washington.

Xi cumprimentou os dois líderes com um aperto de mão e caminhou entre eles sobre um tapete vermelho em direção à Praça Tiananmen, onde milhares de pessoas cantavam canções patrióticas, soldados marcharam em formação e uma salva de tiros marcou o 80º aniversário da rendição do Japão na Segunda Guerra Mundial.

“O rejuvenescimento da nação chinesa é imparável e a causa da paz e do desenvolvimento da humanidade prevalecerá”, afirmou Xi num discurso em que alertou o mundo para a “escolha entre a paz ou a guerra”.

O espetáculo de 70 minutos encerrou uma semana de diplomacia em que Xi sediou a cimeira da Organização de Cooperação de Xangai em Tianjin, onde denunciou o “comportamento intimidador” do Ocidente.

Putin defendeu a guerra da Rússia na Ucrânia, enquanto Xi procurou posicionar a China como o centro das alianças regionais fora da influência ocidental.

A aparição de Kim marcou o seu primeiro encontro público com Xi e Putin no mesmo evento e apenas a sua segunda viagem ao estrangeiro em seis anos.

Chegou a Pequim de comboio com a sua filha Kim Ju-ae e foi recebido pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Yi.

Entusiastas militares observaram que os ensaios incluíram mísseis antinavio, drones, sistemas de defesa antimísseis e o que se acredita ser uma nova arma a laser.

Recomendado

Autoridades afirmaram que todo o equipamento foi produzido internamente e está em serviço activo.

Trump manifesta-se

O Presidente dos EUA, Donald Trump, questionado sobre o encontro de alto nível, acusou os três líderes de conspirarem contra Washington.

“Não estou nada preocupado, não”, disse, mas acrescentou que eles estavam “a conspirar contra os EUA” em Pequim.

“Muitos norte-americanos morreram na busca da China pela vitória e pela glória. Espero que sejam devidamente honrados e lembrados pela sua bravura e sacrifício!”

Entre os líderes presentes estavam também o Presidente do Irão, Masoud Pezeshkian, o Primeiro-Ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, o chefe da junta militar de Mianmar Min Aung Hlaing, o Primeiro-Ministro eslovaco Robert Fico, o Presidente sérvio Aleksandar Vucic, o Presidente mongol Khurelsukh Ukhnaa, o Presidente uzbeque Shavkat Mirziyoyev e o Presidente bielorrusso Alexander Lukashenko.

O desfile comemorou a vitória da China na luta do país contra a ocupação japonesa durante a Segunda Guerra Mundial.

O último grande desfile militar que marcou a ocasião foi realizado em 2015.

Explore
Relatório: Presidente iraniano 'levemente ferido' no ataque israelita do mês passado
Gaza: A fome está agora a matar o que as bombas israelitas não mataram
As autoridades iranianas fazem rusga na oficina de drones gerida por 'agentes' israelitas em Teerão
Erdogan e Aliyev discutem laços bilaterais e segurança regional numa conversa telefónica
Seul: Pyongyang forneceu a Moscovo reservas massivas de projéteis de artilharia
Relatório: EUA podem deportar migrantes para países terceiros com apenas 6 horas de aviso
Rússia lamenta a recusa da Coreia do Norte em participar na ASEAN
Após o desarmamento dos terroristas do PKK, Erdogan diz "A Türkiye venceu"
Zelenskyy confirma o reinício do fornecimento de armas norte-americanas à Ucrânia
EUA sancionam presidente cubano pela forma como lidou com os protestos de 2021
Armas terroristas do PKK destroem-se em chamas
Erdogan: Uma Türkiye sem terrorismo “trará resultados positivos”
UNESCO acrescenta sítios dos Camarões e do Malawi à lista do património
Uganda reabre postos fronteiriços com a República Democrática do Congo por ordem presidencial
Chefe do exército paquistanês acusa a Índia de promover "agenda nefasta" após conflito fronteiriço
Dê uma espreitadela na TRT Global. Partilhe os seus comentários!
Contact us