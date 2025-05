O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, sublinhou os esforços crescentes da Türkiye para promover a paz e a estabilidade num ambiente global em rápida mutação, dando especial ênfase à relação estratégica entre Ancara e Washington.

"A parceria entre a Türkiye e os EUA é vital para instaurar a estabilidade na nossa região e no mundo. Estamos a esforçar-nos por criar uma plataforma de diálogo construtiva e orientada para os resultados", declarou Erdogan durante o seu voo de regresso à Türkiye, após a sua visita oficial à Albânia na sexta-feira.

Erdogan apelou a uma atenção renovada aos valores partilhados e ao alinhamento estratégico, nomeadamente no âmbito da NATO.

TRT Global - Türkiye espera que conversas em Istambul abram novo capítulo para a paz entre a Ucrânia e a Rússia O ministro dos Negócios Estrangeiros, Hakan Fidan, sublinha o papel estratégico da Türkiye no momento em que os ministros da NATO se reúnem em Antalya, no contexto dos esforços de paz na Ucrânia. 🔗

Colaboração no domínio da defesa

Erdogan também abordou as tensões de longa data relacionadas com a cooperação no domínio da defesa e as sanções, afirmando: "No que se refere ao CAATSA, podemos dizer confortavelmente que existe um abrandamento. Acredito que também iremos ultrapassar o processo CAATSA muito mais rapidamente".

O Presidente turco insistiu que não deve haver restrições à colaboração em matéria de defesa entre as duas nações.

“Como dois grandes aliados e membros da NATO, não deve haver restrições ou obstáculos entre nós no domínio da defesa”, afirmou.

Erdogan reiterou as expectativas de Ancara relativamente à remoção de todas as barreiras que prejudicam a aliança estratégica. "A remoção de todos os obstáculos contrários ao espírito da parceria estratégica é a nossa maior expetativa. Cada passo positivo é valioso. Acredito que mais se seguirão", afirmou.

Paz e Estabilidade

O Departamento de Estado norte-americano aprovou a venda de mísseis ar-ar à Türkiye por um valor superior a 300 milhões de dólares".

Síria, Iraque e terrorismo

Erdogan apelou à Europa para que assuma a responsabilidade pela eliminação do terrorismo na Síria e para que inicie a reconstrução do país. Erdogan elogiou a recente decisão dos EUA de levantar as sanções contra a Síria, considerando-a um exemplo positivo.

"Considero a decisão do Presidente dos EUA, Trump, de levantar as sanções à Síria muito importante e significativa neste contexto. Espero que a decisão do meu amigo Trump sirva de exemplo para todas as partes relevantes, especialmente a UE."

A Türkiye mantém fortes laços com o governo sírio, disse Erdogan, acrescentando: "Temos atualmente muito boas relações com a administração síria. O Presidente sírio, Ahmed Alsharaa, visitou a Türkiye duas vezes. Tivemos discussões extremamente produtivas".

Esta abordagem, afirmou, irá promover a paz e a estabilidade não só na Síria, mas também no vizinho Iraque.

Relativamente aos esforços nacionais e transfronteiriços de luta contra o terrorismo, o Presidente turco afirmou: “A entrega total das armas pela organização terrorista [PKK], a aplicação integral da decisão de dissolução e o abandono da ilegalidade são essenciais”.

Acrescentou ainda que estão em curso conversações com os países vizinhos sobre o desarmamento dos elementos terroristas fora das fronteiras turcas.

Prontidão da Türkiye para mediar

O Presidente reafirmou a disponibilidade da Türkiye para mediar e promover a diplomacia.

“Faremos todos os esforços para manter os canais de diálogo abertos entre as partes e para prosseguir as negociações”, afirmou o Presidente em relação à Rússia e à Ucrânia, cujos representantes estiveram em Istambul esta semana para as primeiras conversações diretas em três anos.

O Presidente confirmou que a Türkiye está a mediar ativamente entre Washington, Moscovo e Kiev para pôr fim à guerra entre a Rússia e a Ucrânia, apelando à Europa para apoiar o esforço diplomático de alto nível.

“Esperamos o apoio de todas as partes relevantes, incluindo a UE, para o processo sensível que estamos a conduzir com o Presidente dos EUA, Donald Trump, o Presidente russo, Vladimir Putin, e o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, para alcançar rapidamente a paz na Ucrânia”, disse Erdogan.

O Presidente turco exortou a Europa a “deixar para trás os obstáculos políticos e as atitudes preconceituosas” que têm impedido uma maior cooperação, alertando para o facto de que, se não o fizer, a competitividade e a estabilidade a longo prazo da Europa serão prejudicadas.

“A Europa já não se pode dar ao luxo de permanecer em silêncio”, disse, referindo-se à guerra em curso na Ucrânia e à crise humanitária em Gaza. Não nos limitamos a dizer “acabem com a guerra”, mas propomos métodos, preparamos o terreno e apelamos à ação.

"Antes de mais, para acabar com a guerra, as armas devem calar-se e a diplomacia deve falar. As negociações de paz devem começar e esta oportunidade não deve ser perdida". Sobre o recente conflito entre o Paquistão e a Índia, Erdogan afirmou: "Se as partes o solicitarem, é claro que faremos a nossa parte.

Queremos paz; não queremos tensões entre dois vizinhos.

TRT Global - Erdogan: "Türkiye está pronta a fazer “tudo o que puder” para reduzir tensões Índia-Paquistão" Recep Tayyip Erdogan falou ao telefone com o Primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, para discutir a tensão entre Islamabad e Nova Deli. 🔗

Crise Humanitária em Gaza

Ao abordar a violência em curso em Gaza e na Cisjordânia, Erdogan apelou mais uma vez à Europa para quebrar o seu silêncio e assumir uma responsabilidade ativa.

"A Europa não se pode dar ao luxo de ficar em silêncio perante a tragédia humanitária em Gaza e os ataques na Cisjordânia. Continuaremos a utilizar todos os meios disponíveis para aumentar a pressão sobre o governo de Netanyahu".

O Presidente turco apelou ao fim da agressão militar israelita e sublinhou o caminho para uma paz duradoura. "O caminho para uma paz duradoura na região passa por uma solução de dois Estados. A forma mais eficaz é a criação de um Estado palestiniano geograficamente contíguo dentro das fronteiras de 1967, com Jerusalém Oriental como capital", afirmou.

"Israel não pode garantir a segurança dos seus cidadãos matando dezenas de crianças, mulheres e inocentes de Gaza todos os dias. Quanto mais cedo abandonarem este estado de fúria, melhor será para todos".

“Gaza não tem tempo a perder, nem mesmo um dia”, disse. "Expressamos isso em todas as plataformas. A agressão israelita em Gaza deve ser travada".