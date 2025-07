Trinta pessoas morreram em Pequim quando a chuva atingiu a capital chinesa, reportou a agência noticiosa oficial Xinhua.

As chuvas fortes intensificaram-se em torno de Pequim e províncias arredores na segunda-feira, com a capital a receber precipitação de até 543,4 mm nos seus distritos do norte durante esta ronda de "chuva extrema contínua", disse a Xinhua na terça-feira.

As mortes ocorreram nos distritos montanhosos do norte de Pequim, com 28 em Miyun e 2 em Yanqing.

Pequim também evacuou 80.322 residentes quando as chuvas fortes atingiram, reportou a Xinhua.

No final de segunda-feira, o Presidente chinês, Xi Jinping, ordenou esforços de busca e salvamento "totais" para minimizar as vítimas.

As recentes inundações e desastres resultaram em "vítimas significativas e perdas materiais" em lugares como Pequim e as províncias de Hebei, Jilin e Shandong, afirma Xi, segundo a Xinhua."