O Vietname realizou na terça-feira as suas maiores celebrações públicas de sempre para marcar 80 anos desde a declaração de independência, com legiões de patriotas em passo sincronizado a marchar sob bandeiras tremulantes.
Cerca de 40.000 soldados e civis começaram a desfilar na capital Hanói depois do amanhecer, celebrando a data em que o revolucionário comunista Ho Chi Minh declarou uma "República Democrática do Vietname" livre do domínio francês em 1945.
Tanques, drones e baterias de mísseis desfilaram pelas ruas enquanto helicópteros e aviões riscavam o céu sobre multidões de centenas de milhares sob o sol escaldante da manhã.
Pham Thanh Van, um veterano de 78 anos, usava o seu uniforme militar com medalhas conquistadas lutando contra tropas americanas enquanto observava de um lugar na primeira fila no mausoléu de Ho Chi Minh.
"Esta será a minha memória final. Não se esqueçam de nós", disse. "Sinto-me muito orgulhoso. A independência trouxe desenvolvimento e prosperidade ao país. Senti que valia a pena lutar por ela".
O principal líder de Hanói, To Lam, marcou o topo do desfile com um discurso enquanto o terceiro funcionário chinês mais importante, o Presidente do Congresso Popular Nacional. Zhao Leji, discursava ao lado do influente antigo Primeiro-Ministro cambojano Hun Sen e do Presidente cubano Miguel Díaz-Canel.
"Neste momento sagrado, recordamos respeitosamente os nossos antepassados", disse Lam.
"A nossa nação superou inúmeras dificuldades e desafios. O nosso país transformou-se de uma colónia numa nação independente e unificada, avançando constantemente em direção à modernidade e integração profunda."
Tropas chinesas e russas marcharam ao lado dos seus homólogos vietnamitas na procissão que durou cerca de duas horas, começando com um esquadrão de helicópteros voando com a bandeira nacional com estrela amarela e estandartes de foice e martelo sobre a capital.
Por baixo, jovens em trajes tradicionais rodopiavam enormes homenagens florais depois da artilharia disparar uma salva cerimonial, e uma guarda de honra da polícia marchou em passo de ganso com uniformes brancos imaculados.
"Mostrou a força do Vietname", disse um espectador impressionado, Tran Nguyen Trung Chien, de 34 anos. "Nós, o povo, demos-lhes as boas-vindas a todos. Isto mostrou o alto patriotismo do Vietname."
As celebrações rigorosamente coreografadas superaram aquelas encenadas em abril para marcar o 50º aniversário da queda de Saigão, quando o Vietname do Norte comunista selou a derrota do Sul apoiado pelos EUA.
As festividades, que os meios de comunicação estatais chamaram de "sem precedentes em escala", também bateram o recorde de demonstração de força de 30.000 pessoas que o estado de partido único mobilizou para as celebrações de emancipação em 1985.
A estudante universitária Vu Thi Trang garantiu a sua posição para assistir desde a meia-noite de domingo, umas 30 horas completas antes do início do desfile, com o seu ânimo não diminuído pelas chuvas da época das monções.
"Algo interior empurrou-me simplesmente para estar aqui", disse a jovem de 19 anos.
"Estou grata pelos sacrifícios da geração anterior, para que tenhamos paz e liberdade para crescer."
A influência francesa ainda é visível por todo o Vietname, nas fachadas coloniais das mansões de Hanói, na sua cozinha de fusão e nas escolas onde a língua francesa é ensinada como marca de prestígio.
Mas as celebrações concentraram-se nas conquistas independentes do Vietname, incluindo a sua transformação económica numa potência manufactureira global.
A proclamação de independência de Ho Chi Minh em 1945 não foi reconhecida pela França, que governava o Vietname, bem como o vizinho Laos e Camboja, como bens coloniais valorizados pela sua borracha, arroz e café.
Mas uma derrota militar desastrosa em Dien Bien Phu em 1954 levou à retirada total da França da região.
"Ganhamos a independência através do sangue e suor das gerações anteriores", disse o vendedor de bandeiras Dang Khoa, de 36 anos, no sábado.