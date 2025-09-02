O Vietname realizou na terça-feira as suas maiores celebrações públicas de sempre para marcar 80 anos desde a declaração de independência, com legiões de patriotas em passo sincronizado a marchar sob bandeiras tremulantes.

Cerca de 40.000 soldados e civis começaram a desfilar na capital Hanói depois do amanhecer, celebrando a data em que o revolucionário comunista Ho Chi Minh declarou uma "República Democrática do Vietname" livre do domínio francês em 1945.

Tanques, drones e baterias de mísseis desfilaram pelas ruas enquanto helicópteros e aviões riscavam o céu sobre multidões de centenas de milhares sob o sol escaldante da manhã.

Pham Thanh Van, um veterano de 78 anos, usava o seu uniforme militar com medalhas conquistadas lutando contra tropas americanas enquanto observava de um lugar na primeira fila no mausoléu de Ho Chi Minh.

"Esta será a minha memória final. Não se esqueçam de nós", disse. "Sinto-me muito orgulhoso. A independência trouxe desenvolvimento e prosperidade ao país. Senti que valia a pena lutar por ela".

O principal líder de Hanói, To Lam, marcou o topo do desfile com um discurso enquanto o terceiro funcionário chinês mais importante, o Presidente do Congresso Popular Nacional. Zhao Leji, discursava ao lado do influente antigo Primeiro-Ministro cambojano Hun Sen e do Presidente cubano Miguel Díaz-Canel.

"Neste momento sagrado, recordamos respeitosamente os nossos antepassados", disse Lam.

"A nossa nação superou inúmeras dificuldades e desafios. O nosso país transformou-se de uma colónia numa nação independente e unificada, avançando constantemente em direção à modernidade e integração profunda."

Tropas chinesas e russas marcharam ao lado dos seus homólogos vietnamitas na procissão que durou cerca de duas horas, começando com um esquadrão de helicópteros voando com a bandeira nacional com estrela amarela e estandartes de foice e martelo sobre a capital.

Por baixo, jovens em trajes tradicionais rodopiavam enormes homenagens florais depois da artilharia disparar uma salva cerimonial, e uma guarda de honra da polícia marchou em passo de ganso com uniformes brancos imaculados.

"Mostrou a força do Vietname", disse um espectador impressionado, Tran Nguyen Trung Chien, de 34 anos. "Nós, o povo, demos-lhes as boas-vindas a todos. Isto mostrou o alto patriotismo do Vietname."