Na sexta-feira, a Rússia iniciou as obras para construir a primeira central nuclear no Cazaquistão, o maior produtor mundial de urânio e um vasto país da Ásia Central onde Moscovo, Pequim e a Europa disputam influência.

A Rússia tem sido historicamente o único interveniente dominante na região e está a tentar manter a sua posição de liderança, enquanto a China investiu milhares de milhões no Cazaquistão no âmbito da sua iniciativa “Belt and Road”.

Numa declaração conjunta, as agências nucleares do Cazaquistão e da Rússia afirmaram que iniciaram “estudos de engenharia para selecionar o local ideal e preparar a documentação do projecto para a construção de uma central nuclear de grande capacidade”.

“Este projecto é uma escolha estratégica do Cazaquistão e um motor de crescimento económico a longo prazo para a região e para o país como um todo”, afirmou o chefe da agência nuclear do Cazaquistão, Almasadam Satkaliev.

De acordo com as autoridades cazaques, a China também deverá construir duas centrais adicionais neste país rico em recursos, com mais detalhes a serem divulgados até ao final do ano.

O Cazaquistão fornece 43% do urânio mundial e é o terceiro maior fornecedor de urânio bruto para a União Europeia.