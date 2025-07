Pelo menos sete crianças morreram e outras 26 ficaram feridas nesta sexta-feira após parte do teto e das paredes de uma escola pública desabarem no oeste da Índia, informou a polícia.

"Sete crianças perderam a vida até agora e 26 outras estão feridas", disse Nand Kishore, um oficial de polícia no estado de Rajastão, à AFP.

Havia cerca de 60 estudantes, professores e funcionários no edifício de um andar quando o acidente ocorreu no distrito de Jhalawar, a aproximadamente 322 quilómetros da capital do estado, Jaipur.

Kishore informou que a estrutura desabou enquanto os alunos assistiam às aulas no início da sexta-feira.

Moradores correram para o local e resgataram muitas crianças feridas, que foram levadas para as instalações médicas mais próximas.

Relatórios dos órgãos de comunicação social indicaram que o edifício estava em condições precárias e que várias reclamações já haviam sido feitas anteriormente. Além disso, a região passou por chuvas intensas nos últimos dias.

De acordo com órgãos de comunicação social locais, as crianças que morreram tinham entre oito e 11 anos, enquanto dois dos estudantes feridos estavam em estado crítico.

Imagens de televisão mostraram máquinas pesadas a remover escombros e cimento do local.

O Primeiro-ministro Narendra Modi declarou estar profundamente entristecido pelo trágico acidente.

"Os meus pensamentos estão com os estudantes afetados e as suas famílias neste momento difícil", disse Modi num comunicado publicado pelo seu gabinete na plataforma do X.

"Rezo pela rápida recuperação dos feridos. As autoridades estão a fornecer toda a assistência possível aos afetados", acrescentou o Modi.

O Ministro da Educação do estado de Rajastão, Madan Dilawar, anunciou que será realizada uma investigação à causa do "muito infeliz" acidente.

"Realizaremos uma investigação de alto nível hoje para descobrir por que este incidente aconteceu", afirmou Dilawar num comunicado.

Ele acrescentou que as autoridades locais estão a desenvolver "esforços para o tratamento" dos estudantes feridos.

As escolas públicas na Índia enfrentam crónicos problemas de financiamento, com estudantes a reclamar da ausência de professores, edifícios em condições precárias e falta de comodidades básicas, como água potável limpa ou casas-de-banho.

A situação melhorou nas áreas urbanas nos últimos anos, mas o ritmo de mudança nas zonas rurais ainda permanece lento.