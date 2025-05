O Presidente Donald Trump ofereceu ao Canadá a possibilidade de aderir gratuitamente ao sistema de defesa antimíssil “Golden Dome”, mas apenas se o país se tornar parte dos Estados Unidos.

Caso contrário, custaria ao Canadá 61 mil milhões de dólares para participar no sistema, disse Trump na terça-feira, que sugeriu repetidamente que o vizinho do norte dos Estados Unidos deveria tornar-se no 51º Estado.

O Canadá manifestou interesse em aderir ao sistema de defesa antimíssil - revelado por Trump na semana passada como um escudo contra uma série de armas hostis - mas rejeitou firmemente qualquer sugestão de renúncia à sua soberania.

“Eu disse ao Canadá, que quer muito fazer parte do nosso fabuloso sistema Golden Dome, que lhes vai custar 61 mil milhões de dólares se eles continuarem a ser uma nação separada, mas desigual”, publicou Trump na sua plataforma social Truth.

“Mas (isso) custará ZERO DÓLARES se eles se tornarem o nosso querido 51º Estado. Eles estão a considerar a oferta!”

Não houve uma resposta imediata das autoridades canadianas às observações de Trump.

Trump anunciou a iniciativa Golden Dome há uma semana, afirmando que custaria cerca de 175 mil milhões de dólares e que ficaria operacional no final do seu mandato presidencial, em 2029. No entanto, os especialistas alertaram para o facto de o sistema enfrentar obstáculos técnicos e políticos significativos e poder vir a custar muito mais do que Trump estimou.

Trump afirmou anteriormente que o Canadá estava interessado em aderir à rede de defesa antimíssil. O Primeiro-ministro canadiano, Mark Carney, confirmou mais tarde que se realizaram conversações de “alto nível” sobre o assunto.

O Canadá e os Estados Unidos são parceiros de defesa de longa data através da NATO e do Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte (NORAD).

Ainda assim, a proposta de Trump parece suscetível de inflamar as tensões com Ottawa. Carney rejeitou firmemente o apelo de Trump para que o Canadá se juntasse aos EUA como um estado durante a sua visita à Casa Branca no início deste mês, dizendo que o Canadá “nunca esteve à venda”.

Apesar das suas divergências, Carney e Trump pareceram atenuar alguns atritos durante a visita, nomeadamente no que se refere às tarifas impostas pelos EUA às exportações canadianas.