Três pessoas foram mortas a tiros numa cidade no norte da capital sueca, informou a polícia, num tiroteio que abalou a nação nórdica.

A polícia relatou ter recebido informações sobre disparos no centro de Uppsala, a cerca de 60 quilómetros no norte de Estocolmo, e que "algumas pessoas foram encontradas com ferimentos que poderiam ter sido causados por tiros".

Numa atualização, a polícia declarou: "Três pessoas foram confirmadas como mortas após um tiroteio", acrescentando que foi iniciada uma investigação por homicídio.

A emissora pública SVT informou que testemunhas disseram que um suspeito fugiu numa scooter.

A emissora TV4 relatou que os disparos ocorreram dentro de um salão de cabeleireiro no centro da cidade.

Testemunhas disseram à emissora que cinco disparos foram ouvidos e que foram vistas pessoas a correr em diferentes direções.

Os serviços de comboio de e para Uppsala foram temporariamente suspensos, informou a autoridade de transporte.

O país nórdico tem enfrentado dificuldades nos últimos anos para conter tiroteios e explosões relacionados a ajustes de contas entre gangues criminosos rivais.

Os autores destes crimes são frequentemente adolescentes, contratados como assassinos de aluguer por estarem abaixo dos 15 anos, idade mínima para a responsabilidade penal na Suécia.

A polícia sueca informou em janeiro que o número de tiroteios diminuiu em 2024 pelo segundo ano consecutivo, com 296 incidentes, uma redução de 20% em comparação ao ano anterior.