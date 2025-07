O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos informou na terça-feira que um voo de deportação que transportava imigrantes de diferentes países tinha aterrado no Essuatíni, numa ação que se segue ao facto de o Supremo Tribunal dos Estados Unidos ter levantado os limites à deportação de imigrantes para países terceiros.

No final de junho, o Supremo Tribunal dos EUA abriu caminho para que a administração do Presidente Donald Trump retomasse a deportação de imigrantes para países que não são os seus, sem lhes dar a oportunidade de mostrar os danos que poderiam enfrentar. A decisão deu ao governo uma vitória na sua busca agressiva de deportações em massa.

“Aterrou um voo seguro de deportação de um país terceiro para Eswatini, na África Austral - este voo levou indivíduos tão bárbaros que os seus países de origem se recusaram a aceitá-los de volta”, disse a porta-voz do Departamento de Segurança Interna dos EUA, Tricia McLaughlin, na terça-feira.

No início deste mês, um alto funcionário da administração Trump disse num memorando que os funcionários da imigração dos EUA podem deportar migrantes para outros países que não são os seus países de origem com um aviso prévio de apenas seis horas.

De acordo com um memorando datado de 9 de julho do diretor interino da agência, Todd Lyons, o Serviço de Imigração e Alfândegas dos Estados Unidos geralmente espera pelo menos 24 horas para deportar alguém depois de o informar da sua remoção para um chamado “país terceiro”.

No entanto, o Serviço de Imigração e Alfândegas dos Estados Unidos (ICE) pode expulsar uma pessoa para um “país terceiro” com um pré-aviso de apenas seis horas, “em circunstâncias exigentes”, segundo o memorando, desde que a pessoa tenha a possibilidade de falar com um advogado.

O memorando afirma que os migrantes podem ser enviados para países que se comprometeram a não os perseguir ou torturar “sem a necessidade de procedimentos adicionais”.

A nova política do ICE sugere que a administração Trump pode agir rapidamente para enviar migrantes para países de todo o mundo.

Os defensores dos direitos humanos têm levantado questões relacionadas com o devido processo legal e outras preocupações sobre as políticas de imigração de Trump, que a sua administração tem apresentado como medidas destinadas a melhorar a segurança interna.