A Türkiye vai fornecer à Síria dois mil milhões de metros cúbicos de gás natural anualmente ao abrigo de um novo acordo bilateral no domínio da energia, anunciou o Ministro da Energia da Türkiye, Alparslan Bayraktar, durante uma visita a Damasco.

A medida sinaliza o crescente papel de Ancara na reconstrução pós-conflito da Síria, após mais de uma década de guerra civil.

Falando numa conferência de imprensa conjunta com o Ministro da Energia da Síria, Mohammed al Bashir, na quinta-feira, Bayraktar afirmou que as exportações de gás apoiarão a produção de mais 1300 megawatts de eletricidade na Síria, ajudando a colmatar a crónica escassez de energia do país.

Além disso, a Türkiye fornecerá mais 1.000 megawatts de eletricidade diretamente à Síria para satisfazer as suas necessidades a curto prazo, acrescentou Bayraktar.

Reativação de gasodutos e projectos futuros

Al Bashir confirmou que ambos os lados concordaram em reativar um gasoduto há muito inativo que liga a Síria e a Türkiye, devendo os fluxos começar em junho.

“Isto aumentará significativamente a produção de eletricidade, o que terá um impacto positivo nas necessidades de eletricidade do povo sírio”, afirmou.

Os dois ministros debateram igualmente a conclusão de uma linha eléctrica de 400kV que liga os dois países e que deverá estar operacional até ao final do ano. A linha permitirá à Síria importar até 500 megawatts de eletricidade da Türkiye.

Investimento turco

Além da electricidade, o acordo abre caminho a investimentos do sector privado turco nos sectores energético e mineiro da Síria.

Bayraktar referiu que as empresas turcas serão convidadas a explorar oportunidades nos sectores da exploração mineira, extração de fosfatos, produção de energia e distribuição de eletricidade.

“Há um trabalho muito intenso em curso relativamente à descoberta de novos recursos naturais, seja gás ou petróleo, em terra ou no mar”, disse Bayraktar, sugerindo uma potencial exploração conjunta no futuro.