O Primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, disse na quarta-feira que as pessoas na Faixa de Gaza estão a sofrer de fome e perda de vidas, o que é "completamente inaceitável".

Albanese expressou preocupações sobre a situação em Gaza e disse que as ações israelitas não são "defensáveis".

"Israel fez o anúncio em março de que iria impor restrições ao fluxo de ajuda e estamos a ver as consequências disso. Temos uma catástrofe humanitária a desenrolar-se em Gaza", disse à ABC.

Quando questionado se a fome deliberada por Israel é um crime de guerra, Albanese disse: "Certamente não é algo que seja consistente com o direito internacional."

"Temos uma circunstância em que as pessoas podem vê-lo nas suas televisões todas as noites, apesar das restrições que existem na entrada dos media em Gaza, as pessoas estão a testemunhar pessoas que não só estão a sofrer enormemente, e fome e perda de vidas – mas também estamos a ver pessoas mortas enquanto tentam ter acesso a comida e água. Agora, em 2025, isso é completamente inaceitável", acrescentou.

Albanese disse na terça-feira que as ações israelitas em Gaza estão a produzir os mesmos resultados – perda de vidas inocentes, destituição e violência, o que é "completamente inaceitável".