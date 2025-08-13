GUERRA EM GAZA
Primeiro-ministro australiano Albanese: "Sofrimento em Gaza é 'completamente inaceitável'"
A Austrália está prestes a reconhecer um estado palestiniano na Assembleia Geral da ONU em setembro, seguindo decisões recentes do Reino Unido, França e Canadá.
Um homem palestiniano carrega uma criança após um ataque aéreo israelita na Cidade de Gaza em 12 de agosto de 2025. / Reuters
O Primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, disse na quarta-feira que as pessoas na Faixa de Gaza estão a sofrer de fome e perda de vidas, o que é "completamente inaceitável".

Albanese expressou preocupações sobre a situação em Gaza e disse que as ações israelitas não são "defensáveis".

"Israel fez o anúncio em março de que iria impor restrições ao fluxo de ajuda e estamos a ver as consequências disso. Temos uma catástrofe humanitária a desenrolar-se em Gaza", disse à ABC.

Quando questionado se a fome deliberada por Israel é um crime de guerra, Albanese disse: "Certamente não é algo que seja consistente com o direito internacional."

"Temos uma circunstância em que as pessoas podem vê-lo nas suas televisões todas as noites, apesar das restrições que existem na entrada dos media em Gaza, as pessoas estão a testemunhar pessoas que não só estão a sofrer enormemente, e fome e perda de vidas – mas também estamos a ver pessoas mortas enquanto tentam ter acesso a comida e água. Agora, em 2025, isso é completamente inaceitável", acrescentou.

Albanese disse na terça-feira que as ações israelitas em Gaza estão a produzir os mesmos resultados – perda de vidas inocentes, destituição e violência, o que é "completamente inaceitável".

O primeiro-ministro anunciou na segunda-feira que a Austrália reconheceria a Palestina na Assembleia Geral da ONU em setembro.

Israel tem enfrentado críticas crescentes pela sua guerra de 22 meses em Gaza, que é o lar de mais de dois milhões de palestinianos.

Grupos humanitários, bem como agências da ONU, alertaram sobre o risco de fome generalizada, particularmente desde que Israel impôs um bloqueio completo de ajuda por mais de dois meses.

A Organização Mundial de Saúde da ONU afirmou que 148 pessoas morreram de desnutrição desde janeiro de 2025, e o Programa Alimentar Mundial disse em agosto que a fome e desnutrição em Gaza estavam nos seus níveis mais altos desde o início da guerra.

O PAM disse que "mais de um terço da população não está a comer durante dias seguidos" e 300.000 crianças estão em risco severo de desnutrição, com a situação a piorar já que não são permitidos camiões de ajuda suficientes para entrar em Gaza.

