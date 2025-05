Uma nova proposta de cessar-fogo para Gaza, mediada pelo enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, e endossada pelo Presidente Donald Trump, foi aceite por Israel, mas está a ser analisada pelo Hamas.

O grupo de resistência palestiniano afirma que a resposta de Israel ao plano não satisfaz as suas principais exigências, mas está a analisar a proposta.

A proposta, amplamente divulgada pelo Times of Israel e pelo Drop Site News, prevê um cessar-fogo de 60 dias, durante o qual o Hamas libertaria 10 prisioneiros israelitas vivos e os restos mortais de 18 outros.

Em troca, Israel libertaria 125 prisioneiros palestinianos, que cumprem penas de prisão perpétua, outros 1.111 palestinianos, que foram raptados de Gaza por Israel, e os restos mortais de 180 palestinianos.

O plano inclui igualmente a entrega imediata de ajuda humanitária a Gaza, facilitada pelas Nações Unidas e pelo Crescente Vermelho.

Principais elementos da proposta:

1. Cessar-fogo de 60 dias:

A trégua terá início após acordo de ambas as partes, com o Presidente Donald Trump a garantir pessoalmente a adesão de Israel ao cessar-fogo durante este período.

2. Libertação de reféns em duas fases:

Dez prisioneiros israelitas vivos e os restos mortais de outros 18 da "lista dos 58" seriam libertados em duas fases: metade no primeiro dia (5 vivos, 9 mortos) e a outra metade no sétimo dia.

3. Acesso à ajuda humanitária:

Garantir a pronta entrega de ajuda a Gaza através de canais acordados, como a ONU e o Crescente Vermelho, é vital. Estas disposições manter-se-ão durante todo o cessar-fogo.

4. Suspensão da actividade militar israelita:

Todas as acções relacionadas com o genocídio israelita cessarão quando o acordo entrar em vigor. A vigilância aérea e os voos militares sobre Gaza seriam suspensos durante 10 horas por dia - ou 12 horas durante os dias de troca de prisioneiros.

5. Reposicionamento de Israel:

Os movimentos das tropas começariam no primeiro dia (norte de Gaza e corredor de Netzarim) e continuariam no sétimo dia (sul de Gaza), com base nas necessidades humanitárias e em mapas a negociar. As equipas técnicas finalizariam os limites da redistribuição durante as negociações de proximidade.

6. Negociações para um cessar-fogo permanente:

As conversações formais sob os auspícios dos EUA, do Egito e do Catar teriam início no primeiro dia das tréguas. A ordem de trabalhos inclui uma troca final de prisioneiros, a retirada militar israelita e disposições para a futura governação de Gaza - a fase do “dia seguinte”.

O objectivo é chegar a um acordo de cessar-fogo permanente no final dos 60 dias.

7. Compromisso presidencial:

A administração do Presidente Trump compromete-se a apoiar plenamente o processo, assinalando que um cessar-fogo temporário bem sucedido deverá conduzir a uma resolução duradoura do conflito.

8. Condições de libertação dos prisioneiros:

Em troca dos 10 reféns vivos, Israel libertaria 125 palestinianos que cumprem penas de prisão perpétua e 1.111 palestinianos sequestrados depois de 7 de outubro de 2023. Para os 18 reféns mortos, Israel devolveria os restos mortais de 180 palestinianos de Gaza. As libertações ocorreriam em duas vagas - no primeiro e no sétimo dia - sem cerimónias públicas.

9. Transparência mútua:

Até ao 10º dia, o Hamas forneceria provas de vida ou de morte a todos os restantes reféns. Israel forneceria dados completos sobre os detidos em Gaza e os indivíduos falecidos mantidos desde 7 de outubro de 2023. O Hamas garantiria a segurança e o bem-estar dos prisioneiros durante todo o cessar-fogo.

10. Restantes reféns:

Se for alcançado um acordo de cessar-fogo permanente até ao 60.º dia, serão libertados todos os reféns remanescentes da “lista dos 58”. Se as conversações continuarem a decorrer de boa fé, mas forem incompletas, as tréguas poderão ser prolongadas em termos mutuamente acordados.

11. Garantias de mediação:

Os Estados Unidos, o Catar e o Egito serão os garantes do cessar-fogo e do processo de negociação em geral, assegurando que ambas as partes se empenhem seriamente e trabalhem no sentido de uma resolução vinculativa.

12. Supervisão por um enviado:

Witkoff deslocar-se-ia à região para presidir às negociações e ajudar a finalizar os termos.

13. Anúncio presidencial:

O Presidente Trump anunciaria pessoalmente o acordo de cessar-fogo e continuaria a apoiar o processo de negociação até se chegar a uma solução definitiva.