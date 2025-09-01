MÉDIO ORIENTE
2 min de leitura
Sismo mortal causa estragos na província de Kunar, no Afeganistão
As autoridades disseram que funcionários e residentes estão envolvidos nos esforços de resgate, com equipas de apoio das províncias centrais e vizinhas a dirigirem-se para a área.
Sismo mortal causa estragos na província de Kunar, no Afeganistão
Pelo menos 610 pessoas foram mortas e mais 1300 ficaram feridas num sismo que atingiu o leste do Afeganistão. / X
1 de setembro de 2025

Pelo menos 610 pessoas foram mortas e mais 1300 ficaram feridas num sismo que atingiu o leste do Afeganistão no final de domingo, disse o Ministério do Interior.

As autoridades de saúde em Cabul, no entanto, disseram que ainda estavam a confirmar o número oficial de vítimas enquanto trabalhavam para chegar às áreas remotas.

Anteriormente, a emissora estatal do país, Rádio Televisão Afeganistão (RTA), reportou que pelo menos 500 pessoas foram mortas e mais 1000 ficaram feridas no sismo de magnitude 6.0.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) registou o sismo às 19h17 GMT, localizado 27 quilómetros a leste-nordeste de Jalalabad a uma profundidade de 8 quilómetros.

Um funcionário do ministério disse à Anadolu que foram reportadas vítimas nos distritos de Nur Gal, Sawki, Watpur, Manogi e Chapa Dara da província de Kunar.

Disse que os números de mortos e feridos não são definitivos porque os funcionários ainda estão a comunicar com os residentes locais em muitas áreas remotas, e as equipas de ajuda estão a caminho.

As estradas que levam a Dewa Gul no distrito de Sawki e Mazar Dara no distrito de Nur Gul foram bloqueadas devido a deslizamentos de terra, causando dificuldades às equipas de resgate para chegarem às áreas afetadas, acrescentou.

Recomendado

Os habitantes locais descreveram-no como um dos sismos mais poderosos a atingir o país.

O porta-voz da administração interina do Afeganistão, Zabihullah Mujahid, confirmou que o sismo causou vítimas.

"Infelizmente, o sismo desta noite causou perda de vidas e danos materiais em algumas das nossas províncias orientais", escreveu no X.

Mujahid disse que os funcionários locais e os residentes estão envolvidos nos esforços de resgate, com equipas de apoio das províncias centrais e vizinhas a dirigirem-se para a área.

"Todos os recursos disponíveis serão utilizados para salvar vidas", acrescentou.

Pelo menos dois outros sismos com magnitude de 5.2 atingiram a mesma área após o principal, de acordo com o USGS.

Explore
Relatório: Presidente iraniano 'levemente ferido' no ataque israelita do mês passado
Gaza: A fome está agora a matar o que as bombas israelitas não mataram
As autoridades iranianas fazem rusga na oficina de drones gerida por 'agentes' israelitas em Teerão
Erdogan e Aliyev discutem laços bilaterais e segurança regional numa conversa telefónica
Seul: Pyongyang forneceu a Moscovo reservas massivas de projéteis de artilharia
Relatório: EUA podem deportar migrantes para países terceiros com apenas 6 horas de aviso
Rússia lamenta a recusa da Coreia do Norte em participar na ASEAN
Após o desarmamento dos terroristas do PKK, Erdogan diz "A Türkiye venceu"
Zelenskyy confirma o reinício do fornecimento de armas norte-americanas à Ucrânia
EUA sancionam presidente cubano pela forma como lidou com os protestos de 2021
Armas terroristas do PKK destroem-se em chamas
Erdogan: Uma Türkiye sem terrorismo “trará resultados positivos”
UNESCO acrescenta sítios dos Camarões e do Malawi à lista do património
Uganda reabre postos fronteiriços com a República Democrática do Congo por ordem presidencial
Chefe do exército paquistanês acusa a Índia de promover "agenda nefasta" após conflito fronteiriço
Dê uma espreitadela na TRT Global. Partilhe os seus comentários!
Contact us