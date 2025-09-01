Pelo menos 610 pessoas foram mortas e mais 1300 ficaram feridas num sismo que atingiu o leste do Afeganistão no final de domingo, disse o Ministério do Interior.

As autoridades de saúde em Cabul, no entanto, disseram que ainda estavam a confirmar o número oficial de vítimas enquanto trabalhavam para chegar às áreas remotas.

Anteriormente, a emissora estatal do país, Rádio Televisão Afeganistão (RTA), reportou que pelo menos 500 pessoas foram mortas e mais 1000 ficaram feridas no sismo de magnitude 6.0.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) registou o sismo às 19h17 GMT, localizado 27 quilómetros a leste-nordeste de Jalalabad a uma profundidade de 8 quilómetros.

Um funcionário do ministério disse à Anadolu que foram reportadas vítimas nos distritos de Nur Gal, Sawki, Watpur, Manogi e Chapa Dara da província de Kunar.

Disse que os números de mortos e feridos não são definitivos porque os funcionários ainda estão a comunicar com os residentes locais em muitas áreas remotas, e as equipas de ajuda estão a caminho.

As estradas que levam a Dewa Gul no distrito de Sawki e Mazar Dara no distrito de Nur Gul foram bloqueadas devido a deslizamentos de terra, causando dificuldades às equipas de resgate para chegarem às áreas afetadas, acrescentou.