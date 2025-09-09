Os soldados israelitas gozaram com as celebridades americanas Billie Eilish e Mark Ruffalo, escrevendo os seus nomes em cartuchos de artilharia utilizados nos bombardeamentos de Gaza, em resposta ao apoio vocal das estrelas aos palestinianos.

As imagens que circularam na Internet na segunda-feira mostravam projécteis de 155 mm com os nomes da cantora vencedora de um Grammy e do ator de Hollywood escritos com marcador, juntamente com a provocação: "Podes ir para Gaza".

O ato ocorre no momento em que ambas as celebridades têm sido francas ao exigir um cessar-fogo imediato em Gaza e maior acesso humanitário ao enclave, onde Israel matou mais de 62.700 palestinianos desde outubro de 2023.

Eilish e Ruffalo estiveram entre as centenas de artistas que assinaram a carta Artists4Ceasefire dirigida ao antigo presidente dos EUA Joe Biden em 2024, exortando Washington a suspender as transferências de armas para Israel e a promover um cessar-fogo.

Na cerimónia dos Óscares desse ano, ambos usaram alfinetes vermelhos simbólicos para sublinhar a exigência de paz e de ajuda humanitária.

Ruffalo há muito que critica a carnificina de Israel e acusa Washington de permitir atrocidades através da venda de armas.

Eilish, uma das artistas musicais mais vendidas do mundo, também manifestou a sua solidariedade para com os palestinianos nas redes sociais.

Catástrofe provocada pelo homem

A estrela de cinema norte-americana Mark Ruffalo denunciou a fome em Gaza, chamando-lhe "catástrofe provocada pelo homem" e apelando aos líderes mundiais para que actuem no sentido de pôr termo ao genocídio de Israel em Gaza.

"Isto não é uma catástrofe natural. Não é uma seca. Trata-se de uma catástrofe provocada pelo homem. É um ato criminoso criado pelo homem para matar populações civis, e está a ser perpetrado por Israel e pelas FDI", disse Ruffalo num vídeo publicado no Instagram.

"Não deixem Gaza passar fome. Falem. Não parem até que haja uma paz justa e duradoura. Sim, temos de acabar com isto. Temos de trazer os reféns para casa e temos de parar com a matança das crianças. Mais de 80% das pessoas que morreram nesta guerra são civis. É uma loucura. Façam alguma coisa", acrescentou.