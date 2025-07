As autoridades iranianas fizeram uma rusga no sábado a um local na capital Teerão que, segundo disseram, era usado por "agentes israelitas" para fabricar drones.

As imagens divulgadas pela polícia mostraram peças de drones e explosivos no interior do local onde foi feita a rusga.

A polícia não especificou a localização exata, mencionando apenas que se situava na capital iraniana.

Israel usou drones suicidas durante os seus ataques ao território iraniano no mês passado.

Relacionado TRT Global - Irão rejeita críticas europeias sobre segurança da AIEA

Durante o ataque israelita, as autoridades iranianas anunciaram a apreensão de várias oficinas que fabricavam este tipo de drones para Israel em várias cidades, nomeadamente Teerão e Isfahan.

Um conflito de 12 dias entre Israel e o Irão iniciou em 13 de junho, depois de Telavive ter lançado ataques aéreos não provocados contra instalações militares, nucleares e civis iranianas, matando pelo menos 606 pessoas e ferindo 5.332, segundo o Ministério da Saúde do Irão.

Teerão lançou ataques retaliatórios com mísseis e drones contra Israel, matando pelo menos 29 pessoas e ferindo mais de 3.400, segundo números divulgados pela Universidade Hebraica de Jerusalém.

O conflito chegou ao fim sob um cessar-fogo patrocinado pelos EUA que entrou em vigor em 24 de junho.