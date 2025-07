O Presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, sofreu ferimentos ligeiros na perna durante um ataque israelita que visou uma reunião do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irão no mês passado, reportou a Agência de Notícias Fars no sábado.

Segundo o relatório, o ataque com mísseis ocorreu em 17 de junho, quando os principais líderes iranianos, incluindo os chefes dos três ramos do governo, estavam reunidos num nível inferior seguro de um edifício no oeste de Teerão.

O ataque envolveu 6 projéteis que atingiram as entradas e saídas do edifício, uma abordagem semelhante ao assassinato do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, disse a Fars.

Os funcionários conseguiram evacuar usando uma escotilha de emergência pré-planeada, informou a agência, indicando que Pezeshkian foi "ferido durante a evacuação, mas conseguiu sair com segurança".

O relatório também indicou que as autoridades iranianas suspeitam de uma possível fuga interna, citando a precisão do ataque.

'Ato flagrante de terrorismo de estado'

A Fars criticou os meios de comunicação ocidentais e afiliados a Israel por ignorarem um "ato flagrante de terrorismo de estado", condenando as decisões religiosas dos líderes iranianos contra figuras como o Presidente americano Donald Trump e o Primeiro-Ministro israelita Benjamin Netanyahu.

Um conflito armado de 12 dias entre Israel e o Irão iniciou em 13 de junho, depois de Telavive ter lançado ataques aéreos contra instalações militares, nucleares e civis iranianas, matando pelo menos 606 pessoas e ferindo 5.332, segundo o Ministério da Saúde do Irão.

Teerão lançou ataques retaliatórios com mísseis e drones contra Israel, matando pelo menos 29 pessoas e ferindo mais de 3.400, segundo números divulgados pela Universidade Hebraica de Jerusalém.

O conflito chegou ao fim sob um cessar-fogo patrocinado pelos EUA que entrou em vigor a 24 de junho.