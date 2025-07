Os controladores do tráfego aéreo do Reino Unido relataram um problema técnico que interrompeu voos em aeroportos importantes de Londres e outras partes do país nesta quarta-feira, embora mais tarde tenham informado que o problema foi resolvido.

"Os nossos engenheiros já restauraram o sistema que foi afetado nesta tarde. Estamos no processo de retomar as operações normais na área de Londres", disse a NATS numa publicação no X.

O Aeroporto de Heathrow informou que todas as partidas foram suspensas, enquanto o Aeroporto de Gatwick afirmou que o problema afetou todos os voos a partir do Reino Unido.

"Atualmente, não há partidas do Aeroporto de Londres Gatwick enquanto a situação está a ser resolvida", disse o aeroporto num comunicado no X.

O Aeroporto da Cidade de Londres também publicou no X que os voos no local foram afetados pelo mesmo problema.

O Aeroporto de Edimburgo informou que as partidas estavam temporariamente suspensas, aguardando mais informações da NATS.