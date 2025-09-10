O grupo de resistência palestiniano Hamas afirmou que cinco dos seus membros e um oficial de segurança do Catar foram mortos num ataque israelita em Doha, incluindo o filho do líder sénior do Hamas, Khalil al-Hayya.
O Hamas declarou que Israel falhou numa tentativa que chamou de tentativa de assassinar a equipa de negociação de cessar-fogo do grupo.
Mais cedo, Suhail al-Hindi, membro do bureau político do Hamas, disse à Al Jazeera TV que a alta liderança do grupo sobreviveu ao ataque israelita.
Ele afirmou que Hammam al-Hayya, filho do líder do Hamas Khalil al-Hayya, e o seu diretor de gabinete, Jihad Lubad, foram mortos no ataque, junto com vários assessores.
De acordo com al-Hindi, o ataque ocorreu durante uma reunião da equipa de negociação do grupo para discutir uma proposta dos EUA para um cessar-fogo em Gaza.
Ele acrescentou que os líderes do Hamas, Khalil al-Hayya e Zaher Jabarin, estavam entre os que escaparam ao ataque ilesos.
Al-Hindi enfatizou que o Hamas responsabiliza tanto Israel quanto os EUA pelo ataque na capital do Catar.
O exército israelita afirmou ter realizado um “ataque preciso” contra a liderança sénior do Hamas.