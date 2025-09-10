MÉDIO ORIENTE
1 min de leitura
Israel mata seis em ataques no Catar, equipa de negociação do Hamas sobrevive
O grupo de resistência palestiniano anunciou que os líderes do Hamas, Khalil al-Hayya e Zaher Jabarin, estavam entre os que escaparam ilesos do ataque.
Israel mata seis em ataques no Catar, equipa de negociação do Hamas sobrevive
O Hamas afirma que cinco dos seus membros foram mortos num ataque israelita em Doha. / AP
10 de setembro de 2025

O grupo de resistência palestiniano Hamas afirmou que cinco dos seus membros e um oficial de segurança do Catar foram mortos num ataque israelita em Doha, incluindo o filho do líder sénior do Hamas, Khalil al-Hayya.

O Hamas declarou que Israel falhou numa tentativa que chamou de tentativa de assassinar a equipa de negociação de cessar-fogo do grupo.

Mais cedo, Suhail al-Hindi, membro do bureau político do Hamas, disse à Al Jazeera TV que a alta liderança do grupo sobreviveu ao ataque israelita.

Ele afirmou que Hammam al-Hayya, filho do líder do Hamas Khalil al-Hayya, e o seu diretor de gabinete, Jihad Lubad, foram mortos no ataque, junto com vários assessores.

Recomendado

De acordo com al-Hindi, o ataque ocorreu durante uma reunião da equipa de negociação do grupo para discutir uma proposta dos EUA para um cessar-fogo em Gaza.

Ele acrescentou que os líderes do Hamas, Khalil al-Hayya e Zaher Jabarin, estavam entre os que escaparam ao ataque ilesos.

Al-Hindi enfatizou que o Hamas responsabiliza tanto Israel quanto os EUA pelo ataque na capital do Catar.

O exército israelita afirmou ter realizado um “ataque preciso” contra a liderança sénior do Hamas.

Explore
Relatório: Presidente iraniano 'levemente ferido' no ataque israelita do mês passado
Gaza: A fome está agora a matar o que as bombas israelitas não mataram
As autoridades iranianas fazem rusga na oficina de drones gerida por 'agentes' israelitas em Teerão
Erdogan e Aliyev discutem laços bilaterais e segurança regional numa conversa telefónica
Seul: Pyongyang forneceu a Moscovo reservas massivas de projéteis de artilharia
Relatório: EUA podem deportar migrantes para países terceiros com apenas 6 horas de aviso
Rússia lamenta a recusa da Coreia do Norte em participar na ASEAN
Após o desarmamento dos terroristas do PKK, Erdogan diz "A Türkiye venceu"
Zelenskyy confirma o reinício do fornecimento de armas norte-americanas à Ucrânia
EUA sancionam presidente cubano pela forma como lidou com os protestos de 2021
Armas terroristas do PKK destroem-se em chamas
Erdogan: Uma Türkiye sem terrorismo “trará resultados positivos”
UNESCO acrescenta sítios dos Camarões e do Malawi à lista do património
Uganda reabre postos fronteiriços com a República Democrática do Congo por ordem presidencial
Chefe do exército paquistanês acusa a Índia de promover "agenda nefasta" após conflito fronteiriço
Dê uma espreitadela na TRT Global. Partilhe os seus comentários!
Contact us