O grupo de resistência palestiniano Hamas afirmou que cinco dos seus membros e um oficial de segurança do Catar foram mortos num ataque israelita em Doha, incluindo o filho do líder sénior do Hamas, Khalil al-Hayya.

O Hamas declarou que Israel falhou numa tentativa que chamou de tentativa de assassinar a equipa de negociação de cessar-fogo do grupo.

Mais cedo, Suhail al-Hindi, membro do bureau político do Hamas, disse à Al Jazeera TV que a alta liderança do grupo sobreviveu ao ataque israelita.

Ele afirmou que Hammam al-Hayya, filho do líder do Hamas Khalil al-Hayya, e o seu diretor de gabinete, Jihad Lubad, foram mortos no ataque, junto com vários assessores.