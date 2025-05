Diplomatas chineses, russos e iranianos reuniram-se para discussões, informou um ógão de comunicação estatal, num encontro que Pequim espera que possa reiniciar as negociações há muito paralisadas sobre o programa nuclear de Teerão.

Teerão cumpriu o acordo de 2015 por um ano, depois da retirada de Washington, mas depois começou a reverter os seus compromissos. Desde então, os esforços para retomar o pacto têm enfrentado dificuldades.

Pequim afirmou que espera que as conversas de sexta-feira "fortaleçam a comunicação e a coordenação, para retomar o diálogo e as negociações o mais cedo possível".

Um comunicado da reunião divulgado pela emissora estatal chinesa CCTV informou que os três diplomatas "trocaram opiniões sobre a questão nuclear do Irão e outros assuntos de interesse comum".

A comunicação social pública não partilhou mais detalhes sobre as conversas, que contaram com a presença do Vice-ministro das Relações Exteriores da China, Ma Zhaoxu, do Vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, e do Vice-ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Kazem Gharibabadi.

Trump, que regressou à Casa Branca para um segundo mandato em janeiro, reinstaurou a sua política de "pressão máxima" de sanções contra o Irão, espelhando a sua abordagem do primeiro mandato.

Ele pediu novas negociações com o Irão, mas Teerão descartou conversas diretas enquanto as sanções dos EUA permanecerem em vigor.

Pé de igualdade

Esta semana, Trump enviou uma carta a Teerão pedindo negociações nucleares — alertando sobre uma possível ação militar caso o país se recuse.

Teerão afirmou na quinta-feira que a carta — que Trump disse ser endereçada ao líder supremo do Irã, Aiatolá Ali Khamenei — está atualmente "a ser analisada".

"Em última análise, os Estados Unidos devem levantar as sanções", disse o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Abbas Araghchi, numa entrevista publicada na quinta-feira pelo jornal oficial do governo.

"Entraremos em negociações diretas quando estivermos em igualdade de condições, livres de pressões e ameaças, e confiantes de que os interesses nacionais do povo serão garantidos."

O líder supremo do Irão, Khamenei, afirmou esta semana que seu país "não possui armas nucleares" e "não tenciona tê-las”.

Um relatório trimestral da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) das Nações Unidas em fevereiro indicou que o Irão aumentou significativamente o seu armazenamento de urânio altamente enriquecido para 60% de pureza — um pequeno passo para os 90% necessários para fabricar uma arma nuclear.