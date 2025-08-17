A União Europeia está a tentar impedir que os Estados Unidos tenham como alvo as regras digitais do bloco, enquanto ambos os lados trabalham nos detalhes finais de uma declaração adiada para formalizar um acordo comercial alcançado no mês passado, informou o Financial Times no domingo.

Funcionários da UE disseram que desacordos sobre linguagem relacionada a "barreiras não-tarifárias", que os EUA afirmam incluir as regras digitais, estão entre as razões para o atraso da declaração, disse o jornal.

A União Europeia, a Casa Branca e o Departamento de Estado dos EUA não responderam imediatamente a um pedido de comentário.

A declaração estava inicialmente prevista para dias após o anúncio feita em julho pela Presidente da EU, Ursula von der Leyen, e pelo Presidente dos EUA, Donald Trump, segundo o FT.

O acordo de julho impôs uma tarifa de importação de 15% sobre a maioria dos produtos da UE — metade da taxa inicialmente ameaçada — e ajudou a evitar uma guerra comercial mais ampla entre os dois aliados, que juntos representam quase um terço do comércio global.