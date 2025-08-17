ECONOMIA & NEGÓCIOS
UE resiste à pressão dos EUA sobre a legislação digital nas negociações do acordo comercial
Funcionários da União Europeia estão a trabalhar para manter os regulamentos online, enquanto as negociações comerciais com os EUA continuam em meio a desacordos sobre tarifas e regras digitais.
UE resiste à pressão dos EUA sobre a legislação digital nas negociações do acordo comercial
A finalização do acordo comercial que exige a resolução de disputas sobre legislação digital. / Reuters
A União Europeia está a tentar impedir que os Estados Unidos tenham como alvo as regras digitais do bloco, enquanto ambos os lados trabalham nos detalhes finais de uma declaração adiada para formalizar um acordo comercial alcançado no mês passado, informou o Financial Times no domingo.

Funcionários da UE disseram que desacordos sobre linguagem relacionada a "barreiras não-tarifárias", que os EUA afirmam incluir as regras digitais, estão entre as razões para o atraso da declaração, disse o jornal.

A União Europeia, a Casa Branca e o Departamento de Estado dos EUA não responderam imediatamente a um pedido de comentário.

A declaração estava inicialmente prevista para dias após o anúncio feita em julho pela Presidente da EU, Ursula von der Leyen, e pelo Presidente dos EUA, Donald Trump, segundo o FT.

O acordo de julho impôs uma tarifa de importação de 15% sobre a maioria dos produtos da UE — metade da taxa inicialmente ameaçada — e ajudou a evitar uma guerra comercial mais ampla entre os dois aliados, que juntos representam quase um terço do comércio global.

Combater conteúdo ilegal

Os EUA queriam manter a porta aberta para possíveis concessões sobre a Lei dos Serviços Digitais (DSA) da UE, que Washington diz sufocar a liberdade de expressão e impor custos às empresas tecnológicas dos EUA, segundo o FT, que acrescentou que a comissão disse que flexibilizar estas regras é uma linha vermelha.

A DSA da UE é uma lei histórica destinada a tornar o ambiente online mais seguro e justo ao obrigar os gigantes da tecnologia a fazer mais para combater conteúdo ilegal, incluindo discurso de ódio e material de abuso sexual infantil.

A comissão tinha antecipado que Trump assinaria uma ordem executiva até 15 de agosto para cortar as tarifas sobre exportações de automóveis da UE para os EUA de 27,5% para 15%.

No entanto, um funcionário dos EUA sinalizou que isto seria adiado até que a declaração conjunta fosse finalizada, segundo o FT.

