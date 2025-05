O aeroporto britânico de Heathrow fechou durante todo o dia de sexta-feira, depois de um incêndio numa subestação eléctrica ter cortado a energia, perturbando os voos de centenas de milhares de passageiros num dos maiores centros de viagens da Europa.

Os voos foram desviados para o aeroporto de Gatwick, para o aeroporto Charles de Gaulle em Paris e para o aeroporto irlandês de Shannon, segundo os serviços de localização.

Pelo menos 1.350 voos de e para Heathrow já foram afectados, incluindo vários voos de cidades americanas que foram cancelados, segundo o serviço de localização de voos FlightRadar 24.

“Para manter a segurança dos nossos passageiros e colegas, não nos resta outra alternativa senão encerrar Heathrow” durante todo o dia de sexta-feira, refere o comunicado do aeroporto.

“Esperamos perturbações significativas nos próximos dias e os passageiros não devem viajar para o aeroporto em nenhuma circunstância até à reabertura do aeroporto”.

Heathrow é um dos aeroportos mais movimentados do mundo para viagens internacionais.

No início deste ano, teve o mês de janeiro mais movimentado de que há registo, com mais de 6,3 milhões de passageiros, o que representa um aumento de mais de 5% em relação ao mesmo período do ano passado. Janeiro foi também o 11º mês consecutivo em que o aeroporto registou uma média de mais de 200 mil passageiros por dia, tendo o aeroporto referido as viagens transatlânticas como um dos principais contribuintes.

Todos os voos cancelados

O aeroporto de Heathrow informou que fornecerá uma actualização das suas operações quando tiver mais informações sobre o restabelecimento da energia disponível.

A National Rail cancelou todos os comboios de e para o aeroporto.

A Brigada de Incêndios de Londres informou que 10 carros de bombeiros e cerca de 70 bombeiros estiverm no local depois de um transformador de uma subestação eléctrica se ter incendiado na zona oeste de Londres na noite de quinta-feira.

Milhares de casas também ficaram sem eletricidade e cerca de 150 pessoas foram evacuadas.

As imagens publicadas nas redes sociais mostram chamas enormes e grandes quantidades de fumo a sair das instalações.

“O incêndio provocou um corte de energia que afectou um grande número de habitações e empresas locais e estamos a trabalhar em estreita colaboração com os nossos parceiros para minimizar as perturbações”, declarou o Comissário Adjunto Pat Goulbourne.

A Scottish and Southern Electricity Networks afirmou numa publicação no X que o corte de energia afectou mais de 16.300 casas.

Os serviços de emergência foram chamados ao local às 23h23 de quinta-feira. A causa do incêndio ainda não foi determinada.

Goulbourne pediu às pessoas que tomassem precauções de segurança e evitassem a área enquanto as equipas trabalhavam para extinguir o incêndio.

O sítio Web FlightAware registou o cancelamento de vários voos para Heathrow, incluindo dois voos da John F. Kennedy International em Nova Iorque, um voo da Delta Airlines e um voo da American Airlines. Um voo da United Airlines com partida de Washington Dulles International também foi cancelado.

O aeroporto de Heathrow abre normalmente para voos às 6 horas da manhã devido às restrições de voo noturno. O encerramento prolongar-se-á até às 23h59 de sexta-feira.

No início deste ano, o governo britânico aprovou a construção de uma terceira pista no aeroporto para impulsionar a economia e a conectividade com o mundo.