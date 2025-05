O Presidente turco Recep Tayyip Erdogan, o Presidente do Azerbaijão Ilham Aliyev e o Primeiro-ministro paquistanês Shehbaz Sharif vão inaugurar o Aeroporto Internacional de Lachin na quarta-feira.

O Aeroporto Internacional de Lachin é o terceiro aeroporto construído pelo Azerbaijão nos territórios libertados durante a guerra de 2020 com a Arménia.

Localizado a uma altitude de 1.800 metros acima do nível do mar, o aeroporto foi construído através da escavação de rochas no terreno montanhoso e nivelamento da área. Lachin é o aeroporto de maior altitude no Azerbaijão.

Iniciando a sua construção em 2021, o aeroporto fica a 30 quilómetros do centro da cidade de Lachin, 70 quilómetros de Shusha e 60 quilómetros de Kalbajar. O aeroporto tem uma pista com 3.000 metros de comprimento e 60 metros de largura, e o seu terminal pode servir até 200 passageiros por hora.

Terceiro aeroporto internacional no Carabaque

Com o decreto assinado pelo Primeiro-ministro azerbaijanês Ali Asadov a 26 de maio, o Aeroporto de Lachin recebeu o estatuto de aeroporto internacional.

A informação sobre este estatuto foi também transmitida às organizações internacionais. Assim, o número de aeroportos internacionais no Azerbaijão aumentou para nove.

Anteriormente, o Aeroporto Internacional de Fuzuli, o primeiro aeroporto construído nas regiões libertadas pelo Azerbaijão, foi inaugurado a 26 de outubro de 2021 com a participação de Erdogan e Aliyev.

Os dois líderes inauguraram também o Aeroporto Internacional de Zangilan a 20 de outubro de 2022.