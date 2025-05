A relativa calma de um cessar-fogo, entre Israel e o grupo de resistência palestiniano Hamas, chegou a um fim abrupto quando os militares israelitas lançaram dezenas de ataques contra alvos em toda a Faixa de Gaza, na madrugada de terça-feira.

Segundo as autoridades hospitalares palestinianas, mais de 400 pessoas foram mortas, incluindo mulheres e crianças. Israel afirma que a operação é ilimitada e que se espera que se expanda, aumentando os receios de que a guerra de 17 meses se reacenda completamente.

Eis algumas reacções ao ataque mortal de Israel:

Türkiye

A Türkiye declarou que a matança em massa de palestinianos marca uma nova fase no que descreveu como a “política de genocídio” do governo de Netanyahu.

“Israel desafia a humanidade através das suas violações do direito internacional e dos valores universais da forma mais grave”, afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Türkiye numa declaração oficial.

A declaração advertiu ainda que as acções agressivas de Israel ameaçam a estabilidade regional numa altura em que se intensificam os esforços internacionais para a paz.

“A agressão demonstrada pelo governo israelita ameaça o futuro da região. É inaceitável que Israel esteja a provocar uma nova espiral de violência”, sublinhou o ministério.

Ancara apelou à comunidade internacional para que tome uma posição firme contra Israel, apelando a uma acção imediata para um cessar-fogo duradouro e a entrega de ajuda humanitária a Gaza.

Hamas

O alto representante do Hamas, Izzat Al-Rishq, apelou às nações árabes e muçulmanas, bem como às pessoas amantes da liberdade em todo o mundo, para que “saiam para as ruas e praças públicas, levantando as suas vozes em rejeição do recomeço da guerra genocida sionista contra o povo de Gaza”.

“Netanyahu não se limitou a impedir que os alimentos e os medicamentos lhes chegassem; também bombardeou e matou as crianças de Gaza enquanto dormiam”, afirmou Al-Rishq.

Al-Rishq acrescentou que a decisão de Netanyahu de retomar a guerra contra Gaza “é uma decisão de sacrificar os prisioneiros da ocupação e uma sentença de morte contra eles”.

Al-Rishq apelou aos mediadores e aos líderes mundiais para que exponham a verdade sobre as acções de Israel e responsabilizem Netanyahu pelo reacendimento do conflito, sublinhando: “A pressão militar e a brutal agressão sionista não conseguirão quebrar a vontade do nosso povo e da nossa resistência”.

Ministério dos Negócios Estrangeiros da Palestina

Um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Palestina classificou os ataques israelitas contra civis no enclave como “uma interrupção dos esforços internacionais para a reconstrução de Gaza e uma evasão israelita às obrigações de cessar-fogo”.

“As soluções políticas são a chave para alcançar a calma, parar a agressão e restaurar o horizonte político para resolver o conflito”, acrescentou.

“Apelamos a uma posição internacional firme para impor a cessação imediata da agressão e advertimos contra as tentativas da ocupação de implementar os seus planos para deslocar o nosso povo”, disse o ministério.

Iémen

Os Houthis do Iémen prometeram intensificar as suas próprias operações em apoio ao seu aliado Hamas, depois de terem ameaçado renovar os ataques contra a navegação israelita no Mar Vermelho.

“Condenamos o recomeço da agressão do inimigo sionista contra a Faixa de Gaza”, declarou o conselho político supremo dos Houthis em comunicado.

“O povo palestiniano não será deixado sozinho nesta batalha e o Iémen continuará a dar o seu apoio e assistência e a intensificar as medidas de confronto”, acrescentou.

Egito

O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Egito considerou os ataques aéreos mortais de Israel durante a noite uma “violação flagrante” do cessar-fogo que entrou em vigor a 19 de janeiro.

Os ataques constituem uma “escalada perigosa que ameaça ter consequências graves para a estabilidade da região”, afirmou a declaração do Egito, que mediou o cessar-fogo em Gaza juntamente com o Catar e os Estados Unidos da América.

ONU

O Secretário-Geral da ONU, António Guterres, manifestou-se chocado com os recentes ataques aéreos israelitas em Gaza que mataram centenas de palestinianos, incluindo crianças e mulheres.

Em comunicado, o porta-voz adjunto Farhan Haq afirmou que o chefe da ONU apelou veementemente a um cessar-fogo imediato, ao restabelecimento da assistência humanitária sem entraves e à libertação dos restantes reféns.

O chefe da ONU para os direitos humanos, Volker Turk, afirmou também que os recentes ataques aéreos israelitas em Gaza “vão acrescentar tragédia à tragédia” e apelou ao fim urgente do “pesadelo” na faixa sitiada.

Turk sublinhou que os últimos 18 meses de violência tornaram “muito claro que não existe uma saída militar para esta crise”, referindo que a única forma de avançar é um acordo político, em conformidade com o direito internacional.

“O recurso à força militar por parte de Israel só irá aumentar ainda mais a miséria de uma população palestiniana que já sofre condições catastróficas”, afirmou.

“Todas as pessoas detidas arbitrariamente devem ser libertadas imediatamente e sem condições”, apelou, e acrescentou: “A guerra deve terminar definitivamente”.

Suíça

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Suíça apelou ao regresso ao cessar-fogo em Gaza, na sequência dos recentes ataques aéreos israelitas em Gaza que mataram centenas de palestinianos.

“A Suíça apela a um regresso imediato ao cessar-fogo, à libertação de todos os reféns e à entrega sem entraves da ajuda humanitária”, declarou o ministério no X.

“Recorda a obrigação de proteger a população civil”, acrescentou.

Rússia

A Rússia alertou para uma potencial “espiral de escalada” em Gaza, no meio de novos ataques israelitas ao enclave sitiado.

“O último agravamento da situação, o regresso a uma espiral de escalada de tensões, é o que nos preocupa”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, aos jornalistas em Moscovo.

Peskov afirmou que Moscovo está a acompanhar de perto a situação e espera que esta retome um “rumo pacífico”.

Malta

O Primeiro-Ministro da Malta, Robert Abela, condenou veementemente os ataques “bárbaros” de Israel a Gaza.

Abela referiu que os ataques intensos de segunda-feira à noite em Gaza causaram a morte de mais de 300 pessoas, incluindo crianças e mulheres.

“Em nome do @maltagov, condeno veementemente estes ataques bárbaros”, escreveu no X.

“Não posso enfatizar o suficiente a luta de Malta pela paz, em Gaza, na Ucrânia e não só”, acrescentou.

Noruega

O Primeiro-Ministro da Noruega, Jonas Gahr Store, afirmou “Para as pessoas em Gaza, isto é uma grande tragédia. Estão quase sem proteção. Muitos deles vivem em tendas e nas ruínas do que foi destruído.”

“Há razões para acreditar que Israel tem luz verde e que também tem armas para o fazer, e também tem poder aéreo”, acrescentou Store, sublinhando que os ataques reduzem ainda mais as hipóteses de Israel e o Hamas chegarem rapidamente a um acordo sobre o cessar-fogo.

Entretanto, o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Noruega, Espen Barth Eide, afirmou: “Isto é um pesadelo. Tanto para a população civil palestiniana, que precisa de paz, como para os reféns israelitas e as suas famílias, que esperavam poder regressar a casa”.

Eide apelou a uma paragem imediata dos combates e ao reinício das negociações de cessar-fogo.

Austrália

A Austrália pediu a Israel que “cumpra as suas obrigações” no enclave de Gaza, sitiado pelos palestinianos, depois de Telavive ter lançado um novo ataque contra os palestinianos.

“A Austrália apela a todas as partes para que respeitem os termos do acordo de cessar-fogo e de reféns em Gaza e para que este seja aplicado na íntegra”, declarou a Ministra dos Negócios Estrangeiros, Penny Wong, no X.

“Todos os civis devem ser protegidos. Todas as partes devem respeitar o direito internacional humanitário”, acrescentou.