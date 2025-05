A descoberta de uma cidade fortificada de 4.000 anos de idade, escondida em um oásis na atual Arábia Saudita, revela como a vida na época estava mudando lentamente de uma existência nômade para uma urbana, disseram arqueólogos na quarta-feira.

Os restos da cidade, apelidada de al-Natah, ficaram escondidos por muito tempo no oásis murado de Khaybar, uma mancha verde e fértil cercada pelo deserto no noroeste da Península Arábica.

Então, uma antiga muralha de 14,5 quilômetros de comprimento foi descoberta no local, de acordo com uma pesquisa liderada pelo arqueólogo francês Guillaume Charloux, publicada no início deste ano.

Em um novo estudo publicado na revista PLOS One, uma equipe de pesquisadores franceses e sauditas forneceu “provas de que essas muralhas estão organizadas em torno de um habitat”, disse Charloux.

A grande cidade, que abrigava até 500 habitantes, foi construída por volta de 2.400 a.C. durante o início da Idade do Bronze, disseram os pesquisadores.

Ela foi abandonada cerca de mil anos depois. “Ninguém sabe o motivo”, disse Charloux.

Quando al-Natah foi construída, as cidades estavam florescendo na região do Levante, ao longo do Mar Mediterrâneo, da atual Síria à Jordânia.

Naquela época, pensava-se que o noroeste da Arábia era um deserto estéril, atravessado por pastores nômades e pontilhado de locais de sepultamento.

Isso foi até 15 anos atrás, quando os arqueólogos descobriram muralhas que datavam da Idade do Bronze no oásis de Tayma, ao norte de Khaybar.

Essa “primeira descoberta essencial” levou os cientistas a olharem com mais atenção para esses oásis, disse Charloux.

“Urbanismo lento”

As rochas vulcânicas negras, chamadas de basalto, ocultaram as paredes de al-Natah tão bem que “protegeram o local de escavações ilegais”, disse Charloux.

Mas observar o local de cima revelou possíveis caminhos e as fundações de casas, sugerindo onde os arqueólogos precisavam escavar.

Eles descobriram fundações “fortes o suficiente para suportar facilmente pelo menos casas de um ou dois andares”, disse Charloux, enfatizando que havia muito mais trabalho a ser feito para entender o local.

No entanto, suas descobertas preliminares pintam um quadro de uma cidade de 2,6 hectares com cerca de 50 casas empoleiradas em uma colina, equipada com uma muralha própria.

As tumbas dentro de uma necrópole continham armas de metal, como machados e punhais, além de pedras como a ágata, indicando uma sociedade relativamente avançada para tanto tempo atrás.

Pedaços de cerâmica “sugerem uma sociedade relativamente igualitária”, disse o estudo. São “cerâmicas muito bonitas, mas muito simples”, acrescentou Charloux.

O tamanho das muralhas - que podiam atingir cerca de cinco metros (16 pés) de altura - sugere que al-Natah era a sede de algum tipo de autoridade local poderosa.

Segundo o estudo, essas descobertas revelam um processo de “urbanismo lento” durante a transição entre a vida nômade e a vida em vilarejos mais consolidados.

Por exemplo, os oásis fortificados poderiam ter estado em contato uns com os outros em uma área ainda amplamente povoada por grupos nômades pastoris. Essas trocas poderiam até mesmo ter lançado as bases para a “rota do incenso”, na qual especiarias, incenso e mirra eram comercializados do sul da Arábia até o Mediterrâneo.

Al-Natah ainda era pequena se comparada às cidades da Mesopotâmia ou do Egito durante esse período.

Mas, nessas vastas extensões de deserto, parece ter havido “outro caminho para a urbanização” em relação a essas cidades-estado, um caminho “mais modesto, muito mais lento e bastante específico para o noroeste da Arábia”, disse Charloux.