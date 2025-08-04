Todos os seis mineiros presos na mina de cobre El Teniente, no Chile, foram declarados mortos após um desabamento parcial causado por um recente sismo, informou um representante.

"Hoje, às 15h30, finalmente encontrámos o último trabalhador desaparecido da mina El Teniente", disse o promotor Aquiles Cubillos, conforme relatado pelo jornal chileno El Mercurio On-Line no domingo.

Isso significa que ninguém sobreviveu ao desabamento ocorrido na quinta-feira na maior mina de cobre do mundo.

A Corporação Nacional do Cobre do Chile (Codelco), que opera a mina, expressou as suas "sinceras condolências" às famílias das vítimas.