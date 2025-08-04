AMÉRICA LATINA
Todos os mineiros da mina de cobre que desabou no Chile foram declarados mortos
O acidente ocorreu num túnel dentro do projeto Andesita após um evento sísmico de magnitude 4.2 causado pela atividade de mineração.
O Chile sofreu desastres mineiros significativos, incluindo o acidente de El Teniente, em 1945, que matou 355 mineiros. / AP
4 de agosto de 2025

Todos os seis mineiros presos na mina de cobre El Teniente, no Chile, foram declarados mortos após um desabamento parcial causado por um recente sismo, informou um representante.

"Hoje, às 15h30, finalmente encontrámos o último trabalhador desaparecido da mina El Teniente", disse o promotor Aquiles Cubillos, conforme relatado pelo jornal chileno El Mercurio On-Line no domingo.

Isso significa que ninguém sobreviveu ao desabamento ocorrido na quinta-feira na maior mina de cobre do mundo.

A Corporação Nacional do Cobre do Chile (Codelco), que opera a mina, expressou as suas "sinceras condolências" às famílias das vítimas.

O acidente ocorreu num túnel dentro do projeto Andesita, após um evento sísmico de magnitude 4.2 causado pela atividade de mineração.

El Teniente, operada pela estatal chilena Codelco, possui mais de 4.500 quilómetros de túneis e é o maior depósito subterrâneo de cobre do mundo.

No ano passado, a mina produziu 356.000 toneladas métricas de cobre — quase sete por cento do total produzido no Chile.

O Chile já enfrentou desastres significativos na mineração, incluindo o acidente de El Teniente em 1945, que matou 355 mineiros, e o colapso da Mina San José em 2010, que deixou 33 trabalhadores presos durante 69 dias.

