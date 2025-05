O operador da rede elétrica de Espanha restabeleceu o fornecimento de eletricidade para cerca de metade do país após uma grande falha no fornecimento de energia que paralisou a Península Ibérica na segunda-feira. O remanescente deve ser restaurado durante o dia de terça-feira, afirmou o Primeiro-ministro Pedro Sánchez.

As autoridades, na noite de segunda-feira, ainda não tinham determinado a causa do apagão e não descartavam nenhuma hipótese, acrescentou Sánchez num discurso emitido na televisão.

O Primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, afirmou que a energia no país seria totalmente restabelecida até ao fim do dia, após um apagão massivo que afetou a Península Ibérica durante grande parte do dia.

Ele destacou que todos os serviços públicos continuaram a operar no país, apesar das dificuldades enfrentadas.

"A interrupção generalizada da nossa rede elétrica foi causada fora do país, provavelmente em Espanha", declarou Montenegro numa conferência de imprensa.

Montenegro também afirmou que a energia seria restabelecida em todo o país "nas próximas horas".

Por outro lado, o Presidente do Conselho Europeu declarou que, até ao momento, não há evidências de que a causa dos apagões generalizados em Espanha e em Portugal se trate de um ataque cibernético.

António Costa afirmou que conversou por telefone com Sánchez e Montenegro sobre o apagão que se registou em Espanha e em Portugal.

"Os operadores de rede em ambos os países estão a trabalhar para identificar a causa e restabelecer o fornecimento de eletricidade", escreveu ele no X. Ele esclareceu que "neste momento, não há indícios de qualquer ataque cibernético".

A eletricidade foi interrompida em Portugal, Espanha e Andorra, por volta do meio-dia de segunda-feira, afetando também algumas zonas de França.

As autoridades estão a investigar as causas do apagão. O Instituto Nacional de Cibersegurança da Espanha também está a analisar se a causa do apagão terá sido um ataque cibernético.