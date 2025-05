Em lágrimas, o enviado da Palestina à ONU fez um apelo emocional ao Conselho de Segurança, pedindo uma ação imediata para travar um "genocídio" que visa as crianças palestinianas em Gaza.

Afirmando na quarta-feira que os palestinianos estão "privados de água, comida, medicamentos há muito tempo e agarrados à vida por um fio", Riyad Mansour culpou o Conselho pela inação.

"É revoltante", disse ele. "Quanto mais é que querem?"

Mansour culpou Israel por tentar criar a ilusão de permitir a entrada de ajuda no enclave, assegurando ao mesmo tempo que "não seja possível viver em Gaza".

"Se Israel quisesse que entrasse ajuda, abriria as passagens fronteiriças e permitiria que a ajuda humanitária entrasse imediatamente e completamente, em coordenação com a ONU, incluindo a UNRWA (agência da ONU para refugiados palestinianos)", disse.

Argumentando que Israel quer deslocar os palestinianos, Mansour disse: "A verdadeira preocupação é como se livrar dos palestinianos, matando-os, deixando-os passar fome e destruindo outros para que não tenham outra escolha senão partir se quiserem viver."

Ele também relatou o caso trágico da Dra. Alaa al Najjar, a médica que perdeu 9 dos seus 10 filhos enquanto estava de serviço.

"Se pararmos este genocídio antes que ela também seja morta, a Dra. Najjar, que estava a honrar a sua nobre missão como médica tentando salvar vidas, viu os seus filhos quando chegaram ao hospital, os seus corpos queimados e já mortos", disse ele.

"Ela perdeu 9 dos seus 10 filhos, um horror e trauma que a mente não consegue compreender, nem o coração pode suportar."

'Chamas e fome devoram os palestinianos'

Destacando o sofrimento das crianças, Mansour disse: "Aqueles que têm menos de 5 anos não procuram viver. Procuram morrer porque não conseguem suportar a dor de perder tantos entes queridos das suas famílias e irmãos."

Mansour desfez-se em lágrimas ao recordar o número de crianças mortas desde que Israel violou o cessar-fogo em março.

"As crianças estão a morrer de fome, as imagens de mães a abraçar os seus corpos imóveis, acariciando o seu cabelo, falando com eles, pedindo-lhes desculpa", disse.

"Tenho netos. Sei o que significam para as suas famílias, e ver a situação dos palestinianos sem que tenhamos coração para fazer alguma coisa ultrapassa a capacidade de tolerância de qualquer ser humano normal."

Acrescentou: "Chamas e fome estão a devorar as crianças palestinianas. É por isso que estamos tão indignados como palestinianos em todo o mundo."

"Posso garantir-vos, estamos enraizados na Palestina mais do que as oliveiras, as romanas que têm raízes na Palestina. Nunca nos iremos embora. Não murcharemos. Ficamos na nossa terra natal", disse.

Apelando ao Conselho de Segurança para agir, Mansour exigiu: "Impeçam a continuação deste crime contra o povo palestiniano, este genocídio."