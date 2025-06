O CEO da Tesla, Elon Musk, afirmou que, sem o seu apoio, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teria perdido as eleições para o seu rival democrata Joe Bien, acrescentando que a “verdadeira razão” pela qual os documentos governamentais sobre o financiador em desgraça Jeffrey Epstein não foram tornados públicos é o facto de Trump ser mencionado nos mesmos, numa altura em que explodiu a rixa entre os outrora aliados próximos.

"É altura de lançar a grande bomba: @realDonaldTrump está nos ficheiros de Epstein. Essa é a verdadeira razão pela qual não foram tornados públicos. Tenha um bom dia, DJT!" escreveu Musk no X na quinta-feira.

"Marquem esta publicação para o futuro. A verdade virá ao de cima".

Musk e Trump têm trocado farpas cada vez mais pontiagudas depois de o bilionário da tecnologia ter deixado a administração e passado a reunir oposição aos gastos maciços e à lei tributária de Trump.

Trump na quinta-feira deu a entender que pode retaliar contra seu assessor outrora próximo, cortando milhares de milhões de dólares em financiamento governamental para as empresas de Musk.

“A maneira mais fácil de poupar dinheiro no nosso orçamento, milhares de milhões de dólares, é acabar com os subsídios e contratos governamentais de Elon”, disse numa publicação nas redes sociais. “Sempre me surpreendeu o facto de Biden não o ter feito!”

'Trump teria perdido as eleições’

Musk disse anteriormente que Trump teria perdido a eleição de 2024 nos EUA sem o seu apoio, e sugeriu que poderá ser altura de o país estabelecer um novo partido político.

“Sem mim, Trump teria perdido as eleições, os Democratas controlariam a Câmara e os Republicanos teriam 51-49 no Senado”, escreveu Musk no X. “Que ingratidão”.

Musk publicou uma sondagem em que pergunta aos seus mais de 220 milhões de seguidores se está na altura de formar um novo partido político nos EUA.

Embora a sondagem tenha 23 horas para ser concluída, cerca de 83% dos inquiridos disseram que chegou a altura.

Os comentários, e o aparente teste das águas políticas, marcam a mais recente escalada na crescente disputa entre os outrora aliados políticos, depois de Musk ter deixado a Casa Branca, onde liderou o esforço de Trump para reduzir o governo.

Trump disse na quinta-feira que está “muito desapontado” com Musk devido à campanha do bilionário da tecnologia contra o projeto de lei de gastos e impostos assinado pelo presidente.

O Presidente sugeriu que as críticas de Musk ao seu “grande e belo projeto de lei” podem ter origem no ciúme.

"Acho que ele sente falta do lugar. Acho que ele saiu de lá e de repente não estava neste lindo Salão Oval", disse ele.

"Estou muito desiludido, porque Elon conhecia o funcionamento interno deste projeto de lei melhor do que quase todos os presentes, melhor do que vocês. Ele sabia tudo sobre ele. Não tinha qualquer problema com ele. De repente, teve um problema e só o desenvolveu quando descobriu que íamos ter de reduzir o mandato dos veículos eléctricos", disse Trump na Sala Oval, enquanto recebia o chanceler alemão Friedrich Merz.

As acções da Tesla caem a pique

As acções da Tesla caem no meio da intensificação da polémica O "mandato EV" refere-se a um crédito fiscal único de longa data de até 7.500 dólares para aqueles que compram veículos eléctricos.

As acções da Tesla caíram drasticamente nas negociações do final do dia, com o fabricante de automóveis a cair quase 16% no meio da intensificação da disputa.

Musk respondeu rapidamente com uma publicação no X com “tanto faz” e refutou a sugestão de Trump de que ele tinha visto o projeto de lei antes de deixar a Casa Branca, chamando a alegação de “falsa”. Ele reconheceu, no entanto, que parte da sua oposição decorre da eliminação do crédito fiscal para veículos eléctricos.

"Esta proposta de lei nunca me foi mostrada uma única vez e foi aprovada na calada da noite tão rapidamente que quase ninguém no Congresso a conseguiu ler!", escreveu.

"Mantenham os cortes nos incentivos aos veículos eléctricos/solares, apesar de não tocarem nos subsídios ao petróleo e ao gás (muito injusto!!), mas livrem-se da MONTANHA DE PORCOS NOJENTOS que o projeto de lei contém. Em toda a história da civilização, nunca houve uma legislação tão grande e tão bonita. Toda a gente sabe isso! Ou se tem uma lei grande e feia ou uma lei fina e bonita. O melhor é ser magro e bonito", acrescentou.

Musk intensificou a sua cruzada na quarta-feira para convencer os legisladores a matar o “grande e belo projeto de lei” de Trump, que se estima que acrescente 2,42 biliões de dólares aos défices orçamentais dos EUA na próxima década.

"Falir a América NÃO está bem!" Musk publicou na quarta-feira no X.