Os ministros israelitas aprovaram um plano para ocupar toda a Faixa de Gaza e permanecer no território, segundo informações de dois oficiais citados pela Associated Press.

Esta decisão surge após o Gabinete de Segurança de Israel, na segunda-feira, ter aprovado por unanimidade um plano para expandir a sua ofensiva militar em Gaza e ocupar territórios dentro do enclave.

Num comunicado, o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou que o Gabinete aprovou "o plano operacional" apresentado pelo chefe do exército, Eyal Zamir, para "derrotar o Hamas" e recuperar os israelitas mantidos como reféns em Gaza.

De acordo com o comunicado, o plano exige que o exército "conquiste Gaza e mantenha o território sob o seu controlo".

O canal israelita Channel 12 informou que o plano também inclui a deslocação forçada dos palestinianos do norte de Gaza para o sul.

Não houve comentários imediatos por parte dos palestinianos ao plano israelita.

O exército israelita já começou a enviar dezenas de milhares de ordens de convocação para as suas forças de reserva, com o objetivo de expandir a ofensiva em Gaza, afirmou o chefe do exército, Tenente-general Eyal Zamir, num comunicado no domingo.

Israel retomou a sua ofensiva em Gaza em março, após romper unilateralmente um cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos que tinha terminado os combates por dois meses.