Um ataque aéreo da junta de Myanmar a uma aldeia detida por combatentes anti-golpe matou pelo menos 12 pessoas, segundo um funcionário administrativo local, que afirmou que o bombardeamento visou zonas civis.

Os militares de Myanmar tomaram o poder num golpe de estado em 2021, que mergulhou o país numa guerra civil fraturante, e os analistas afirmam que a junta militar está a utilizar cada vez mais os ataques aéreos para atingir civis.

O ataque da tarde de sexta-feira atingiu a aldeia de Letpanhla cerca de 60 quilómetros (40 milhas) a norte da segunda maior cidade do país, Mandalay.

A aldeia do município de Singu é detida pelas Forças de Defesa do Povo (PDF) - guerrilheiros anti-golpe que pegaram em armas depois de os militares terem derrubado o governo civil do país há quatro anos.

“Muitas pessoas foram mortas porque as bombas foram lançadas em zonas com muita gente”, disse o funcionário administrativo local, que pediu o anonimato. “Aconteceu na altura em que as pessoas estavam a ir para o mercado”.

“Estamos a fazer uma lista e registámos 12 mortos”, disse no sábado.

Não foi possível contactar o porta-voz da junta para que comentasse e não foi possível verificar o número de mortos de forma independente. A unidade local das PDF informou que se registaram 27 vítimas mortais.

Lamentações de dor

A testemunha Myint Soe, 62 anos, disse que tentou esconder-se quando um avião se aproximou para um bombardeamento.

“Ouvi um enorme som de explosão de bomba ao mesmo tempo que me escondia”, disse. “Quando saí e olhei para a zona do mercado, vi que estava a arder”.

No rescaldo, edifícios que pareciam ser casas e um restaurante estavam em chamas, enquanto pessoas em trajes civis e uniformes de camuflagem apagavam as chamas com água.

O corpo flácido de uma criança com uma ferida sangrenta na cabeça foi carregado para a parte de trás de uma ambulância por um homem cujo uniforme tinha a insígnia das Forças de Defesa do Povo (PDF).

Ouviram-se gritos de dor enquanto alguns dos presentes olhavam para o céu.

Myanmar é actualmente controlada por uma manta de retalhos de forças da junta, grupos armados étnicos e partidários anti-golpe.

De acordo com a organização sem fins lucrativos Armed Conflict Location and Event Data (ACLED), o número de ataques aéreos militares contra civis tem vindo a aumentar de ano para ano durante a guerra civil, com cerca de 800 ataques registados em 2024.

Este número foi mais do triplo do ano anterior e a ACLED previu que a junta militar continuará a recorrer a ataques aéreos porque está “sob crescente pressão militar no terreno”.

“Os militares continuarão a efectuar ataques aéreos indiscriminados contra zonas povoadas por civis, num esforço para minar a base de apoio da oposição e destruir o seu moral”, declarou em dezembro.

No final de 2023, uma ofensiva de uma aliança de grupos étnicos armados infligiu perdas territoriais consideráveis à junta.

Mas os analistas dizem que a força aérea de Myanmar, que opera com apoio técnico russo, tem sido fundamental para afastar os seus adversários baseados principalmente nas zonas fronteiriças.

Mais de 3,5 milhões de cidadãos estão actualmente deslocados e metade da população vive na pobreza.