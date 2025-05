Os pedidos de asilo apresentados por sírios na União Europeia caíram para o valor mais baixo em mais de uma década em fevereiro, na sequência da destituição de Bashar al Assad, informou a agência de asilo da UE.

Os dados da Agência da União Europeia para o Asilo (EUAA) revelam que os sírios apresentaram 5.000 pedidos no bloco de 27 países, mais a Suíça e a Noruega, em fevereiro, uma redução de 34% em relação ao mês anterior.

"Os últimos números relativos ao asilo mostram como a estabilidade noutras regiões é importante para a Europa", afirmou Magnus Brunner, Comissário Europeu para a Migração.

Assad, o antigo líder sírio, foi derrubado pelas forças da oposição em dezembro, após mais de uma década de guerra civil.

Centenas de milhares de sírios que procuraram abrigo no estrangeiro regressaram entretanto a casa, de acordo com as Nações Unidas.

No geral, em fevereiro, os 27 Estados-Membros da UE, a Suíça e a Noruega receberam cerca de 69.000 pedidos de asilo, seguindo uma tendência decrescente que começou em outubro de 2024, segundo a EUAA.

Os sírios, que durante muito tempo representaram o maior número de requerentes, foram o terceiro maior grupo, atrás dos venezuelanos e dos afegãos.

A França foi o principal país destinatário, seguida pela Espanha e pela Alemanha, que foi o principal destino durante vários anos.