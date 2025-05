Em 1897, a escalada de tensão em torno da questão de Creta colocou o Império Otomano e a Grécia à beira da guerra. Contando com o apoio dos estados europeus, a Grécia prosseguia uma política expansionista em relação aos territórios otomanos. As actividades em Creta e na Tessália, em especial, aumentaram a tensão entre os dois países.

Em abril de 1897, as tropas gregas atravessaram a fronteira otomana e atacaram. O Império Otomano declarou guerra e mobilizou o seu exército sob o comando de Edhem Pasha. O exército otomano derrotou as tropas gregas em frentes como Çatalca, Yenisehir, Domeke e Ioannina. A retirada inesperadamente rápida do exército grego mobilizou os estados europeus.

Na sequência das negociações iniciadas com a mediação de estados europeus, foi assinado um tratado de paz em 4 de dezembro de 1897. De acordo com o tratado, a Grécia concordou em pagar uma indemnização de guerra ao Império Otomano. A Tessália, que foi capturada pelo exército otomano durante a guerra, foi devolvida à Grécia com algumas pequenas alterações nas fronteiras.

A Guerra Greco-Otomana de 1897 ficou na história como uma das últimas vitórias militares do Império Otomano. No entanto, esta guerra também revelou as dificuldades enfrentadas pelo Império Otomano e as intervenções dos Estados europeus. Problemas como o Mar Egeu e a questão das ilhas continuam a desempenhar um papel importante nas relações entre a Türkiye e a Grécia actualmente.