A Alemanha reabriu oficialmente a sua embaixada na Síria, informou uma fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros, com uma pequena equipa diplomática a trabalhar em Damasco.



A Ministra dos Negócios Estrangeiros, Annalena Baerbock, ordenou na quinta-feira a reabertura da missão que tinha sido encerrada em 2012, durante a guerra civil síria, cerca de três meses após a queda do regime de al Assad.



Os assuntos consulares e os vistos continuarão a ser tratados a partir de Beirute, capital do Líbano, em parte devido à situação de segurança na Síria, acrescentou a fonte.



“Na sequência do derrube do ditador Assad, a Alemanha comprometeu-se a apoiar o povo sírio no seu caminho para um futuro mais estável”, disse a fonte.

Estabelecer contactos diplomáticos



“A Alemanha tem um interesse primordial numa Síria estável. Podemos contribuir melhor para a difícil tarefa de estabilização no terreno”.



Com uma presença no terreno, “podemos estabelecer contactos diplomáticos importantes e, entre outras coisas, promover um processo de transição política inclusivo que tenha em conta os interesses de todos os grupos da população”, afirmou a fonte do ministério.



“Com a presença dos nossos diplomatas no terreno, podemos também voltar a desenvolver um trabalho importante com a sociedade civil. E podemos responder direta e imediatamente a acontecimentos negativos graves.”