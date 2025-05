O poeta palestiniano Mosab Abu Toha ganhou o Prémio Pulitzer na categoria de "comentário".

O comité do Pulitzer, na segunda-feira, premiou Abu Toha, um poeta de Gaza, por ensaios publicados na revista The New Yorker.

O comité elogiou os seus "ensaios sobre o massacre físico e emocional em Gaza, que combinam uma reportagem profunda com a intimidade de uma memória, para transmitir a experiência palestiniana de mais de um ano e meio da guerra de Israel".

Numa publicação nas redes sociais na segunda-feira, Abu Toha anunciou que recebeu o prémio e escreveu: "Que traga esperança. Que seja um conto", citando o poema do autor palestiniano Refaat Alareer, morto por Israel num ataque a Gaza em dezembro de 2023.

Fotógrafos palestinianos da AFP foram finalistas na categoria de fotografia de notícias de última hora por "imagens poderosas" de Gaza, recebendo elogios por encapsularem "a humanidade perseverante do povo de Gaza num contexto de destruição e perda generalizadas."

A cobertura do genocídio israelita em Gaza, da guerra no Sudão e da tentativa de assassinato do presidente dos EUA, Donald Trump, dominaram os Prémios Pulitzer anunciados na segunda-feira na Universidade de Columbia, em Nova York.

Enquanto prémios prestigiosos no jornalismo dos EUA, os Pulitzers também reconhecem literatura, drama e música.

Tentativa de assassinato de Trump

As questões centrais da campanha presidencial dos EUA de 2024 estiveram no centro dos prémios, que reconheceram a cobertura de Trump e a sua orelha ensanguentada após uma tentativa de assassinato em 13 de julho.

A equipa do Washington Post venceu na categoria de reportagem de notícias de última hora pela "cobertura urgente e esclarecedora" do tiro que feriu Trump durante um comício na Pensilvânia.

A agência de notícias Reuters venceu na categoria de jornalismo de investigação pela sua "ousada exposição" da regulamentação frágil do fentanil nos Estados Unidos e no estrangeiro.

Imagens da tentativa de assassinato de Trump fizeram manchetes por todo o mundo, e um fotógrafo do New York Times venceu o Pulitzer para fotografia de notícias de última hora por uma imagem onde a bala podia ser vista a voar em direção à cabeça de Trump no evento de campanha.

Conflito no Sudão

O Pulitzer de melhor reportagem internacional foi concedido ao jornalista Declan Walsh, do New York Times, pela cobertura do sangrento conflito no Sudão, do comércio ilícito de ouro e das negociações regionais no centro dos confrontos locais.

Os Prémios Pulitzer são supervisionados pela Universidade de Columbia, que foi palco de muitas manifestações pró-Palestina e subsequentes repressões.

Atualmente, a universidade está envolvida em controvérsias após a prisão de estudantes estrangeiros que participaram em manifestações contra a guerra genocida de Israel em Gaza e enfrentam ameaças de deportação e expulsão dos Estados Unidos.